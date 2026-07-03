Las cábalas forman parte de la identidad del fútbol argentino y, en plena disputa del Mundial 2026, la Selección volvió a cumplir con una de las más emblemáticas. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia repitieron la tradicional foto tomando mate en la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final.

La imagen, que se convirtió en un clásico desde la conquista de la Copa América 2021, volvió a aparecer en las redes sociales del presidente de la AFA. "Los queremos mucho. TODOS JUNTOS HOY", escribió Tapia al compartir la fotografía que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos.

En la postal, como ya es costumbre, Messi aparece en el centro, De Paul a su izquierda y Tapia a la derecha. Sobre la mesa descansan el termo y el mate, protagonistas de una tradición que acompaña a la Scaloneta desde el inicio de su etapa más exitosa.

La cábala nació en la antesala de la Copa América disputada en Brasil, torneo que marcó el final de una sequía de 28 años sin títulos para la Selección Argentina. Desde entonces, la imagen se repitió antes de cada gran desafío y coincidió con una etapa histórica para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Después de aquella consagración llegaron la Finalissima frente a Italia, la Copa América 2024 y la obtención del Mundial, una serie de logros que reforzó el valor simbólico de esta fotografía para jugadores, dirigentes e hinchas.

Con Argentina ya instalada en la fase eliminatoria del Mundial 2026, la tradición no podía faltar. Antes del compromiso frente a Cabo Verde, la imagen volvió a reunir a tres de los principales referentes de la Albiceleste, renovando una cábala que los fanáticos esperan ver en cada instancia decisiva.

Ahora, con la ilusión intacta de defender el título, la Selección buscará que la historia vuelva a repetirse y que esa postal siga acompañando el camino hacia una nueva conquista mundial.