Lionel Messi cerró este martes una etapa histórica de su carrera al disputar su último partido con la Selección Argentina en territorio nacional. Ahora, el capitán argentino cambiará el foco y volverá a concentrarse en su actividad con Inter Miami, donde tiene contrato vigente hasta finales de 2028.

El conjunto de Florida afrontará la parte final de la temporada regular de la MLS y buscará terminar en una buena posición de cara a los playoffs. El objetivo será llegar a la definición del campeonato y pelear por un nuevo título.

La agenda del rosarino estará así nuevamente vinculada al fútbol de clubes, después de más de dos décadas en las que la camiseta argentina ocupó un lugar central en su carrera.

Cuándo volverá a jugar

Tras la despedida de la Selección, Messi tendrá que reincorporarse a la dinámica de Inter Miami. El equipo dirigido por Cristian “Kily” González transita la recta final de la fase regular de la MLS.

La franquicia de Florida buscará terminar lo más arriba posible en la clasificación para obtener una posición favorable en los playoffs. Una vez finalizada esa etapa, comenzará la disputa por el título.

El contrato que une a Messi con Inter Miami se extiende hasta fines de 2028, por lo que el futbolista continuará ligado al club estadounidense durante las próximas temporadas.

Una nueva etapa después de la Selección

La despedida del seleccionado marca el cierre de un ciclo que comenzó hace más de 20 años y que tuvo como principales conquistas la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, el desafío inmediato será exclusivamente con Inter Miami. Sin los viajes y las exigencias de las convocatorias internacionales, Messi tendrá por delante una agenda concentrada en su club y en el tramo decisivo de la temporada.

Mientras tanto, también existe la posibilidad de que la Selección argentina vuelva a organizar en el futuro un partido homenaje para despedir al capitán, aunque esa alternativa todavía no tiene una fecha confirmada.

Messi, de esta manera, comienza una nueva etapa de su carrera con un objetivo claro: volver a competir por títulos con Inter Miami.