Lionel Messi celebró un nuevo título con Inter Miami, pero la fiesta tuvo un momento de tensión. Después del triunfo 2-0 ante Cruz Azul por la Campeones Cup, el capitán argentino protagonizó dos intercambios con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), durante la ceremonia de premiación.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y compartidas por medios deportivos, muestran a Messi acercándose al dirigente en distintos momentos de los festejos. En uno de los cruces se lo observa serio y haciendo gestos mientras Garber intenta hablar con él. Más tarde, el propio futbolista volvió a acercarse al comisionado y, según se alcanza a escuchar en el video, le habría dicho: “Conmigo no”.

Qué provocó el enojo

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el motivo concreto del intercambio. Tampoco trascendió qué le dijo Garber al futbolista en el primer encuentro.

El periodista de ESPN Herculez Gomez señaló que Messi se mostró visiblemente molesto y que se acercó al dirigente en dos oportunidades. Otros registros también muestran los dos momentos durante la celebración, aunque el audio no permite reconstruir con precisión toda la conversación.

El episodio volvió a poner en escena la relación entre Messi y Garber, que ya había tenido un antecedente en 2025 a raíz de la suspensión del argentino por no participar del Juego de las Estrellas de la MLS. En aquella oportunidad, el comisionado había explicado que la liga tenía una política vigente sobre la participación de los futbolistas y que debía hacerla cumplir.

Una noche histórica para Messi

El cruce se produjo después de una jornada especial para el argentino. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul y conquistó la Campeones Cup, mientras Messi marcó el primer gol del partido y alcanzó los 100 tantos con la camiseta del club en 115 encuentros.

El delantero convirtió a los 24 minutos del primer tiempo, de cabeza, luego de un centro de Luis Suárez. En el complemento también participó en el segundo gol: ejecutó el córner que Casemiro conectó de cabeza para establecer el resultado definitivo.

Con esta consagración, Inter Miami sumó su cuarto título desde la llegada de Messi en 2023: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, la MLS Cup 2025 y ahora la Campeones Cup 2026.

Un título y una escena que recorrió las redes

La discusión entre Messi y Garber ocurrió mientras el plantel de Inter Miami celebraba el trofeo en el Nu Stadium. El motivo exacto del enojo del argentino todavía no fue confirmado públicamente.

Así, una noche que había comenzado con un nuevo campeonato y un récord personal para Messi terminó además con una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de los festejos.