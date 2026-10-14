Messi se retira de la Selección Argentina: ¿qué viene ahora? ¿Clubes, más Miami, cripto?

Lionel Messi cerró el capítulo internacional de una carrera que le dio a la Argentina los títulos de la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Messi tiene varios caminos posibles para seguir vinculado al fútbol. Todavía continúa jugando a nivel de clubes con Inter Miami, pero ¿qué más podría depararle el futuro?

Los vínculos de Messi con el mundo cripto estuvieron centrados principalmente en patrocinios, NFT y fan tokens, más que en productos de pago como un cartao Bitcoin. Su participación incluyó los fan tokens del PSG, cuando jugaba en el club francés; la colección de NFT Messiverse; una asociación de varios millones de dólares, según reportes, con Socios.com; un rol como embajador de Bitget; y una inversión en Sorare, la plataforma de fantasy sports basada en NFT.

Una despedida emocionante de la Selección

El ciclo rumbo al Mundial 2026 había generado dudas sobre cuánto tiempo más seguiría Messi en la Selección, especialmente después de las salidas o de los roles internacionales más acotados de varios integrantes del equipo que se consagró campeón del mundo en Qatar.

Después de la victoria de octubre ante Benín, Messi describió como “dolorosa” la posibilidad de dejar de jugar para la Argentina. Tras el pitazo final, ingresó al campo de juego para expresar su orgullo por haber vestido la camiseta durante más de 20 años.

El éxito de la Argentina durante los últimos cinco años cambió por completo la historia de Messi con la Selección. Ya no existía esa sensación de que necesitaba ganar un título importante para “completar” su carrera. Además, el rosarino también cuenta con una medalla de oro olímpica y una interminable lista de logros individuales.

Un creciente portfolio de clubes

El movimiento más importante que Messi podría hacer fuera de las canchas sería convertirse en dueño de clubes. En abril de 2026 compró el 100% de la UE Cornellà, de la quinta categoría española, y en septiembre consiguió la propiedad total del CD Eldense, de la segunda división. Según los reportes, la operación por Eldense habría rondado entre los 70 y 80 millones de dólares.

La compra del Eldense resulta especialmente llamativa porque coloca a Messi al frente de un club que compite mucho más arriba en la pirámide del fútbol español. El equipo nunca jugó en La Liga y pasó buena parte de su historia entre la tercera y cuarta categoría. Su ascenso a Segunda División en 2023 le dio una mayor exposición.

Cornellà representa un proyecto diferente. Ubicado cerca de Barcelona, tiene vínculos con la región donde Messi desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista y ha formado jugadores que posteriormente llegaron a clubes importantes. Ser propietario le permite invertir en entrenadores, captación de talentos y divisiones inferiores sin asumir las exigencias que implica dirigir un equipo de Primera.

Messi también está vinculado con Deportivo LSM, un club uruguayo de cuarta categoría que fue creado junto a Luis Suárez, su excompañero en Barcelona y en la Selección. En conjunto, estos proyectos sugieren que Messi podría estar construyendo algo más que una única inversión para después del retiro. A futuro, un grupo de clubes podría darle una plataforma para detectar y desarrollar futbolistas en distintos mercados, aunque por ahora se trata de una posibilidad teórica.

Más Miami y una rivalidad con Cristiano Ronaldo

Inter Miami sigue siendo el elemento más evidente del futuro de Messi que podría combinar su faceta como futbolista con la de empresario. Distintos reportes señalaron que su contrato incluye una opción para adquirir una participación accionaria del club de la MLS una vez que termine su carrera como jugador. Los términos exactos, sin embargo, son discutidos: versiones anteriores hablaban de una posible participación del 35%, mientras que otros informes indicaban que cualquier porcentaje debería ser comprado a valor de mercado. Inter Miami negó que Messi hubiera recibido automáticamente una participación en la propiedad cuando llegó al club.

El desembarco en el mundo de los clubes también podría permitir una curiosa continuación de la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo. En febrero de 2026, Ronaldo adquirió una participación del 25% en el club español de Segunda División Almería a través de CR7 Sports Investments. El portugués ya había manifestado su intención de ser dueño de “varios” clubes, por lo que Almería representa su primer gran paso hacia un portfolio más amplio.

Messi y Ronaldo ya no competirían dentro de la cancha, pero sus estrategias como propietarios podrían avanzar en paralelo. Almería y Cornellà podrían incluso coincidir durante muchos años en una misma categoría o enfrentarse en distintos niveles del fútbol español.

Messi y las criptomonedas

Este historial hace que las criptomonedas puedan formar parte de los negocios de Messi después del fútbol, aunque no existe evidencia clara de que esté preparando el lanzamiento de una empresa de criptomonedas o de que vaya a promocionar Bitcoin de manera directa. Sus relaciones anteriores estuvieron vinculadas principalmente al marketing y conectaron su imagen con la participación de los hinchas, los coleccionables digitales y las plataformas Web3.

La promoción del memecoin WATER en 2024 mostró tanto el alcance como los riesgos de la participación de Messi en el mundo de los activos digitales. Una historia publicada desde su cuenta de Instagram pareció promocionar el token basado en Solana, lo que generó un fuerte aumento de la atención y del precio. La naturaleza exacta del acuerdo nunca quedó completamente confirmada.

¿Qué viene para Messi?

La próxima etapa de Messi podría tener menos que ver con elegir una única carrera y más con combinar distintos proyectos. La propiedad de clubes puede mantenerlo cerca del fútbol, Inter Miami podría ofrecerle un camino hacia la gestión de la MLS y determinadas alianzas tecnológicas podrían extender todavía más su influencia comercial.

La etapa de Messi con la Selección Argentina llegó a su fin, pero su participación en el negocio del fútbol podría estar recién comenzando. No volverá a jugar otra final del Mundial, pero seguirá ligado al deporte de una manera u otra.