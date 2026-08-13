Lionel Messi volvió a jugar al fútbol después de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida. Tras viajar a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, el capitán argentino regresó a Estados Unidos y sumó minutos en la derrota 3-2 del Inter Miami frente a León, resultado que dejó a Las Garzas eliminadas de la Leagues Cup.

El regreso se produjo apenas horas después de que el rosarino publicara una extensa y emotiva carta para despedir a su papá. Messi había arribado a Fort Lauderdale durante la mañana de este miércoles, luego de partir el martes por la noche desde Rosario junto a su familia.

Una vez en Estados Unidos, el 10 se puso a disposición del entrenador Guillermo Hoyos. Debido al desgaste de los últimos días, comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero ingresó durante el entretiempo cuando su equipo necesitaba conseguir la victoria para mantener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Finalmente, Inter Miami cayó por 3-2 ante León y quedó eliminado del certamen.

El regreso de Messi tras días marcados por el dolor

Leo no había participado del partido anterior de Las Garzas, disputado el sábado frente a Monterrey y que terminó con derrota por 2-1. Durante la madrugada de ese mismo día se había producido el fallecimiento de Jorge Messi, por lo que el futbolista viajó inmediatamente hacia Rosario para acompañar a su familia.

Después de permanecer varios días en Argentina, el capitán de la Selección Argentina decidió regresar a Miami y volver a ponerse a disposición de su equipo.

Horas antes de pisar nuevamente una cancha, Messi había compartido públicamente una profunda despedida dedicada a su padre, en la que recordó el acompañamiento que recibió desde sus primeros pasos en el fútbol.

“Fuiste papá, amigo y representante”, expresó Leo en uno de los pasajes del mensaje. También recordó cómo Jorge lo acompañaba a entrenamientos y partidos desde que era un niño y el papel fundamental que tuvo durante toda su carrera.

En otro tramo, el futbolista dejó una fuerte reflexión sobre su futuro: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, escribió antes de cerrar su despedida con un mensaje cargado de emoción: “Te amo, pa”.

En medio del duelo y después de días junto a su familia, Messi volvió a hacer lo que marcó prácticamente toda su vida: entrar a una cancha de fútbol. Esta vez, sin embargo, el resultado deportivo quedó en un segundo plano ante el difícil momento personal que atraviesa.