Lionel Messi habría decidido limitar el uso comercial de su nombre e imagen por parte de la AFA, en medio de un supuesto distanciamiento con Claudio “Chiqui” Tapia. La versión fue difundida por Nicolás Wiñazki en WiFi, de A24, y vincula el malestar con conflictos publicitarios, una demanda en Estados Unidos y la organización de un homenaje al futbolista.

Según el periodista, el entorno del jugador recurrió a sus abogados para preparar una carta documento dirigida a la entidad. El planteo también alcanzaría al vínculo con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

Las publicaciones consultadas no incluyen una confirmación pública de Messi ni una copia de la intimación. Tanto la ruptura como el eventual envío del documento permanecen, por ahora, en el terreno de las versiones periodísticas.

El uso de la imagen y el conflicto con una cerveza

Uno de los episodios señalados por Wiñazki involucra una campaña publicitaria de una marca argentina de cerveza que auspiciaba a la Selección. Según su relato, la AFA habría autorizado el uso de la figura de Messi pese a que el futbolista tenía un acuerdo de exclusividad con Michelob.

Esa superposición habría provocado un reclamo del patrocinador estadounidense al entorno del jugador. El conflicto se relacionaría con los compromisos comerciales personales del rosarino y las acciones publicitarias vinculadas al seleccionado.

La eventual intimación buscaría impedir que la AFA utilice su nombre, fotografías y material audiovisual para generar nuevos negocios.

La demanda por los amistosos en Estados Unidos

Otro antecedente es la presentación de VID Music Group LLC contra Messi, la AFA y Julián Marcos Kapelán por un presunto incumplimiento contractual. Reuters informó en abril que la demanda fue presentada el 31 de marzo ante un tribunal de Miami-Dade.

El reclamo se relaciona con amistosos de Argentina ante Venezuela y Puerto Rico. Según la empresa, el acuerdo exigía que Messi jugara al menos 30 minutos por encuentro, salvo lesión, y su participación era un componente central del negocio.

Se trata de un expediente previo a las versiones de ruptura difundidas en las últimas horas. Las acusaciones de la demandante deberán ser resueltas en el proceso judicial.

El homenaje y las denuncias sobre las finanzas de la AFA

Wiñazki también mencionó un supuesto malestar por la organización del encuentro frente a Benín, disputado en octubre en el Monumental. Atribuyó parte de la tensión a problemas técnicos durante los tributos al futbolista.

El periodista enumeró fallas de sonido y una proyección con drones que habría mostrado a Messi pateando con la pierna derecha, pese a ser zurdo. Esos inconvenientes fueron incluidos en su relato sobre el deterioro del vínculo con la dirigencia.

La información circula mientras se investigan presuntas irregularidades en la administración de ingresos internacionales de la AFA. Entre las operaciones cuestionadas aparecen transferencias a sociedades relacionadas con el alquiler de yates de lujo.

El regreso al Monumental con Inter Miami

En paralelo, Inter Miami confirmó oficialmente un amistoso frente a River Plate para el 19 de enero de 2027 en el Monumental. El anuncio incluye a Messi entre las figuras previstas para el encuentro de pretemporada.

La organización estará a cargo de COC Global, en coordinación con los dos clubes. El partido se desarrollará por fuera de la programación de la Selección Argentina.

El club estadounidense informó que los detalles sobre la venta de entradas y las actividades previstas se comunicarán a través de los canales oficiales de ambas instituciones.