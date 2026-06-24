Lionel Messi celebró este 24 de junio su cumpleaños número 39 en plena disputa del Mundial 2026 y recibió un homenaje especial de parte de la Selección Argentina. A través de las redes sociales oficiales, la Albiceleste publicó un emotivo video que repasa la vida y la carrera del capitán, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su presente como máximo referente del combinado nacional.

La pieza audiovisual rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos de la jornada, en medio de los festejos por un nuevo aniversario del rosarino.

Un recorrido por toda una leyenda

El video reúne imágenes históricas, fotografías y archivos que muestran distintas etapas de la vida de Messi. Desde sus días en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys, pasando por sus comienzos en las selecciones juveniles argentinas, sus participaciones mundialistas y la consagración en Qatar 2022, hasta llegar a su actualidad en el Mundial 2026.

Las imágenes son acompañadas por una narración cargada de emoción que juega con el apellido del futbolista y la frase “Me sigue...”, transformándola en un mensaje dedicado a la vigencia y el legado del capitán. “Dicen que algunos nos acostumbramos a lo extraordinario, pero con 39 me sigue sorprendiendo: 5 goles en dos partidos y sigue. Me sigue pasando lo mismo que cuando lo vi por primera vez, me sigue enamorando cada enganche, cada toque”, expresa el relato.

Más allá del futbolista

Uno de los aspectos más destacados del homenaje es que no se centra únicamente en los logros deportivos de Messi. También resalta su faceta humana, familiar y su influencia dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni. “Porque lo que le sigue pasando entre goles, es la vida. Llevar a los chicos al cole, estar con la familia, y ese es un ejemplo a seguir”, destaca la locución.

El mensaje también pone en valor el vínculo que mantiene con sus compañeros de Selección y la admiración que genera dentro y fuera de la cancha. “Me sigue emocionando que sus compañeros también sean sus amigos y que lo sigan todos a él. Al que sigue demostrando que nunca hay que darse por vencido”, señala otro de los pasajes más emotivos.

El ídolo que sigue ilusionando

El video concluye con una reflexión sobre el impacto que Messi continúa generando en millones de argentinos alrededor del mundo. “Hoy cumple años el que me sigue movilizando, el que me sigue inspirando; el que me sigue haciendo levantar de la silla, el que me sigue dando alegrías. Hoy cumple el que me sigue ilusionando; a mí y a 46 millones más que lo siguen a donde vaya”, cierra el relato.

Finalmente, la publicación culmina con un saludo simple pero contundente: “Feliz cumple, Leo”.

En plena búsqueda de una nueva Copa del Mundo y luego de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Messi recibió un homenaje a la altura de una carrera que sigue escribiendo páginas doradas para el fútbol argentino.