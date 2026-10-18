La compañía tecnológica Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— admitió la existencia de "incidentes técnicos" que perjudicaron la visibilidad en redes sociales de la campaña del presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

El pronunciamiento de la empresa ocurre en el marco de la recta final hacia el balotaje presidencial del próximo domingo 25 de octubre, en el que el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro.

A través de un comunicado oficial, Meta calificó de "falsas e infundadas" las acusaciones de haber interferido en los comicios a favor de un candidato específico y aseveró que la firma "no toma partido en esta ni en ninguna otra elección".

La respuesta de la plataforma se produjo un día después de que el magistrado Marco Aurélio Bellizze, del Tribunal Superior Electoral (TSE), le ordenara a Meta garantizar un tratamiento rigurosamente igualitario a ambas candidaturas hasta la segunda vuelta, bajo la amenaza de aplicar una multa diaria de 500.000 reales (aproximadamente 93.000 dólares).

La medida cautelar del TSE respondió a una presentación judicial del equipo de campaña de Lula, en la que se denunció que la plataforma redujo de forma sistemática la difusión de sus contenidos e impidió que el perfil del presidente promocionara publicaciones en el feed de Instagram.

Asimismo, la presentación señaló que una publicación de la cuenta oficial sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones que recortó su alcance, y que antes de la primera vuelta los perfiles de Lula y otros referentes de izquierda «desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram». La querella también cuestionó que las publicaciones de Flávio Bolsonaro registren mayores interacciones a pesar de contar con menos seguidores.

La respuesta técnica de Meta y la postura de la Justicia





Ante los cuestionamientos, la representación legal de Meta sostuvo que sus algoritmos no clasifican ni distribuyen publicaciones en función de ideologías políticas, defendiendo que sus normas comunitarias se aplican con imparcialidad.

No obstante, la compañía reconoció fallos puntuales recientes, citando un episodio registrado el 23 de septiembre, cuando la cuenta publicitaria de la campaña de Lula fue desactivada por error durante poco más de una hora tras identificar incorrectamente un anuncio como una posible suplantación de un programa social del Gobierno.

Meta afirmó haber presentado ante el tribunal electoral una defensa respaldada con evidencias técnicas para demostrar que no existió una conducta deliberada. En ese sentido, el juez Bellizze señaló que, si bien por el momento no existen elementos probatorios suficientes para afirmar que la tecnológica manipuló intencionalmente el flujo de contenidos, resultaba imprescindible fijar garantías preventivas para preservar la equidad de la contienda electoral.

Internacionalización del reclamo

Por su parte, el frente de campaña del oficialismo catalogó la sucesión de inconvenientes no explicados como una señal que "despierta fuertes sospechas de un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio de Bolsonaro".

En virtud de la gravedad de los hechos denunciados, la jefatura de campaña de Lula anunció que ampliará las presentaciones llevando el expediente ante organismos internacionales y misiones de observación electoral, incluyendo a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur.