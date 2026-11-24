Las fuerzas de seguridad de México capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI y señalado como líder de la organización criminal Beltrán Leyva. El operativo se realizó el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, con participación de fuerzas especiales mexicanas y cooperación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

La detención representó un importante golpe para el narcotráfico mexicano. Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo. Además, tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, junto con un pedido de extradición a territorio estadounidense.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México, el procedimiento fue realizado por integrantes de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con efectivos de seguridad del estado de Sinaloa. Durante el mismo operativo también fueron detenidos Germán "N", identificado como segundo al mando de la organización, y José "N", señalado como operador financiero.

Cómo fue el operativo para capturar al Chapo Isidro

La detención fue el resultado de varios meses de trabajo de inteligencia entre autoridades mexicanas y estadounidenses. De acuerdo con la reconstrucción publicada por El País, los investigadores siguieron durante aproximadamente tres meses los movimientos del narcotraficante, principalmente en la zona norte de Sinaloa, entre Guasave y Los Mochis.

Para localizarlo utilizaron información telefónica, interceptaciones de comunicaciones y vigilancia aérea mediante drones. Los servicios de inteligencia también analizaron sus rutinas y los contactos con integrantes de su entorno familiar para identificar los lugares que frecuentaba.

Una vez que consiguieron precisar su ubicación, las fuerzas especiales pusieron en marcha el operativo, que incluyó diferentes vías de acceso terrestre y un importante despliegue aéreo.

El procedimiento se desarrolló en tres etapas: primero, el acercamiento sigiloso al lugar donde se encontraba el objetivo; después, el establecimiento de un dispositivo de seguridad para impedir posibles fugas o la llegada de refuerzos; y finalmente, la captura y evacuación de los detenidos.

Sin embargo, el ingreso de los efectivos estuvo marcado por un intenso enfrentamiento armado. Los integrantes de la organización criminal respondieron con disparos y explosivos, por lo que las fuerzas de seguridad tuvieron que ingresar a la vivienda para concretar las detenciones.

En el operativo participaron helicópteros militares, vehículos blindados y unidades especiales. Una vez confirmada su identidad, Meza Flores fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Quién es el Chapo Isidro y por qué era buscado

Fausto Isidro Meza Flores es señalado como uno de los principales referentes de la organización criminal Beltrán Leyva, una estructura vinculada históricamente al narcotráfico mexicano.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, durante más de dos décadas su organización habría introducido grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en Estados Unidos.

El grupo también fue relacionado con episodios de violencia, amenazas y enfrentamientos con otras organizaciones criminales que disputan el control de distintas zonas de México.

En los últimos años, la estructura encabezada por Meza Flores había establecido una alianza con la facción conocida como Los Mayos, vinculada al Cártel de Sinaloa. Esta relación lo ubicó dentro de las disputas internas que atraviesan el narcotráfico mexicano.

Su captura también representa un hecho relevante para Estados Unidos, que mantenía al narcotraficante entre sus principales objetivos de búsqueda por delitos vinculados con el tráfico de drogas y armas.

Un operativo con muertos y una fuerte reacción criminal

La detención de Meza Flores y otros integrantes de su organización estuvo acompañada por una violenta respuesta de grupos criminales en distintos puntos de Sinaloa.

Según el primer balance oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante los enfrentamientos murieron siete presuntos agresores y cuatro militares mexicanos. Además, se realizaron otras detenciones y se secuestraron armas de alto calibre, granadas y vehículos.

Tras el operativo se registraron bloqueos de rutas, vehículos incendiados y ataques en municipios como Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato. Las fuerzas de seguridad tuvieron que desplegar efectivos para liberar los caminos y proteger a la población.

La captura generó preocupación por una posible escalada de violencia en la región, donde las disputas entre organizaciones del narcotráfico mantienen en alerta a las autoridades mexicanas.