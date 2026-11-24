El Gobierno de México desplegó más de 200 vehículos, entre patrullas, motocicletas y unidades blindadas, para reforzar la seguridad en Sinaloa luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", uno de los principales líderes del narcotráfico en ese país. La detención provocó una violenta reacción de grupos criminales que dejó 21 muertos, entre ellos cuatro militares, además de bloqueos de rutas y ataques contra comercios.

El operativo de seguridad se puso en marcha este martes 24 de noviembre, después de varios episodios de violencia registrados en el estado ubicado en el noroeste mexicano. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales y contener posibles nuevos enfrentamientos entre organizaciones delictivas.

La entrega del equipamiento fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien viajó a Sinaloa para supervisar el refuerzo y ratificar el compromiso del Gobierno federal con la seguridad de la región.

"Vamos a mantener la presencia federal y las operaciones contra todos los grupos criminales que generan violencia", aseguró el funcionario durante el acto.

La violencia que desató la captura del Chapo Isidro

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el viernes 20 de noviembre en un operativo realizado en Sinaloa, con participación de fuerzas especiales mexicanas y apoyo de inteligencia de Estados Unidos. El narcotraficante encabezaba una estructura vinculada al grupo de los Beltrán Leyva y figuraba entre los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.

La captura generó una violenta reacción de integrantes de su organización. Según los datos difundidos por las autoridades, los enfrentamientos dejaron 17 presuntos delincuentes y cuatro militares muertos.

Además, se registraron bloqueos en distintas rutas mediante vehículos incendiados y ataques contra establecimientos comerciales. Los episodios profundizaron la preocupación por la seguridad de los habitantes de Sinaloa, una región atravesada desde hace tiempo por disputas entre organizaciones del narcotráfico.

Más patrullas, blindados y tecnología para combatir al narco

El nuevo equipamiento será distribuido entre las corporaciones policiales estatales y municipales, principalmente en Culiacán, capital de Sinaloa.

El refuerzo no se limitará a la incorporación de vehículos. Las autoridades también anunciaron nuevas capacidades tácticas y tecnológicas, con más unidades blindadas, drones y equipos especializados de vigilancia para mejorar el seguimiento de las organizaciones criminales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad sea permanente y que los gobiernos estatales y municipales cuenten con mayores recursos para enfrentar al crimen organizado.

Actualmente, Sinaloa tiene cerca de 22.000 soldados desplegados, una cifra que representa aproximadamente el 23% de toda la fuerza operativa nacional. La presencia militar busca contener la violencia y evitar que los enfrentamientos entre grupos criminales se extiendan a otras zonas.

Con este nuevo despliegue, el Gobierno mexicano intenta recuperar el control de una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico, en medio de la incertidumbre que generó la detención de uno de sus principales jefes.