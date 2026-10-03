La micropigmentación se instaló como una alternativa dentro de los tratamientos estéticos para quienes buscan realzar determinados rasgos sin recurrir a un maquillaje diario. Según explicó Daniela Gil, cosmetóloga de Miragy, se trata de una técnica de maquillaje semipermanente que utiliza microagujas para introducir pigmentos en las capas superficiales de la piel.

“Es una técnica de maquillaje semipermanente. Básicamente, un pasito previo al tatuaje”, explicó Gil durante una entrevista en el programa Te Lo Tengo Que Decir, de HUARPE TV.

A diferencia de un tatuaje tradicional, el pigmento se trabaja a menor profundidad y está pensado para degradarse con el paso del tiempo. Por eso, el resultado no es permanente y requiere eventuales retoques.

De las cejas a los labios

Uno de los usos más conocidos es el microblading, una técnica destinada a recrear visualmente los pelos de las cejas mediante trazos individuales. La especialista señaló que el procedimiento evolucionó respecto de los antiguos diseños más marcados y busca actualmente un efecto más sutil.

“La técnica del microblading busca ir haciendo pelito por pelito”, explicó.

La micropigmentación también puede utilizarse para el delineado de labios y ojos e incluso para recrear pequeñas pecas. En el caso de los labios, el resultado depende del color elegido y del efecto que se quiera conseguir.

Gil aclaró que el procedimiento permite aportar color y definición, pero no genera volumen: “La micropigmentación nos va a dar solo color, no nos va a dar volumen”.

Por eso, el resultado puede ser muy discreto, utilizando tonalidades similares al color natural del labio, o más visible mediante pigmentos intensos.

¿Cuánto tiempo dura?

La duración depende de distintos factores, entre ellos la tolerancia de la piel, la técnica utilizada y el pigmento. De acuerdo con la especialista, puede mantenerse aproximadamente entre uno y tres años.

La diferencia con un tatuaje permanente está justamente en la profundidad de aplicación y en el tipo de pigmento utilizado. Con el tiempo, el color se degrada y el tratamiento puede requerir un retoque.

En los labios, además, el desgaste puede ser más rápido debido al contacto permanente con alimentos y bebidas, por lo que eventualmente podría necesitarse una renovación antes que en otras zonas.

Cuidados después del procedimiento

En el caso de la micropigmentación de labios, Gil señaló que durante las primeras 24 horas se recomienda evitar determinadas actividades, entre ellas los besos y el uso de sorbetes, mientras la zona atraviesa el período inicial posterior al procedimiento.

La especialista también explicó que la técnica continúa incorporando nuevas aplicaciones y que actualmente se encuentra realizando una capacitación que finalizará en diciembre. La intención es incorporar este servicio a Miragy durante 2027.

De esta manera, una técnica que comenzó asociada principalmente a las cejas amplió sus posibilidades y apunta a conseguir un resultado que, más que modificar los rasgos, permita definirlos y realzarlos de manera semipermanente.