Los microplásticos forman parte de la vida cotidiana mucho más de lo que se percibe. Estas diminutas partículas pueden encontrarse en distintos ambientes del hogar y llegar al organismo principalmente mediante la ingestión y la inhalación. Incluso fueron detectadas en alimentos, agua potable y en el aire de espacios cerrados.

Se considera microplásticos a las partículas de plástico menores a cinco milímetros, mientras que los nanoplásticos poseen dimensiones todavía más pequeñas. Muchos se originan por la degradación y el desgaste de objetos de uso diario, proceso que puede acelerarse por la abrasión, la exposición al sol o los cambios de temperatura.

Los objetos de la casa que pueden liberarlos

La cocina aparece como uno de los principales lugares de exposición. Las tablas de cortar de plástico pueden desprender partículas a medida que se desgastan o acumulan rayones. Algo similar ocurre con recipientes plásticos cuando son utilizados para guardar alimentos calientes o calentarlos en el microondas.

También se encuentran bajo la lupa las sartenes y utensilios antiadherentes cuando presentan daños en su superficie. El desgaste puede provocar el desprendimiento de partículas de materiales como el politetrafluoroetileno (PTFE).

Pero el problema no se limita a la cocina. Esponjas, paños de microfibra, alfombras, cortinas, ropa de cama, muebles y juguetes elaborados con materiales sintéticos también pueden contribuir a la presencia de fibras plásticas en los ambientes interiores. Las lavadoras y secadoras, además, favorecen la dispersión de fibras provenientes de los textiles.

Otro elemento señalado son algunas bolsas de té fabricadas con nylon o PET. Al entrar en contacto con agua hirviendo pueden liberar grandes cantidades de micro y nanoplásticos, por lo que especialistas recomiendan optar por té a granel e infusores de vidrio, metal o cerámica.

Qué se sabe sobre los efectos en la salud

La inhalación representa una de las principales preocupaciones. Las partículas más pequeñas pueden alcanzar zonas profundas del sistema respiratorio y acumularse en los pulmones. Estudios experimentales observaron procesos inflamatorios, daño celular y alteraciones en los mecanismos de reparación pulmonar.

Los microplásticos también fueron encontrados en diferentes órganos y fluidos humanos, entre ellos sangre, hígado, riñones, placenta, pulmones y arterias. Sin embargo, la investigación sobre sus consecuencias a largo plazo continúa y todavía se busca determinar cuáles son los niveles de exposición capaces de generar efectos concretos en la salud humana.

Para disminuir la exposición en casa, los especialistas aconsejan ventilar los ambientes cuando la calidad del aire exterior lo permita, retirar el polvo con paños húmedos, evitar barrer en seco, aspirar alfombras y colchones con filtros adecuados y reducir progresivamente el uso de textiles sintéticos. También recomiendan disminuir los plásticos de un solo uso y optar, cuando sea posible, por vidrio, metal y materiales naturales.