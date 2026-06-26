Mientras los alquileres escasean, San Juan acumula propiedades en venta que nadie compra

El mercado inmobiliario de San Juan vive una paradoja que preocupa a propietarios y desarrolladores. Mientras los inquilinos sufren por la falta de viviendas en alquiler, quienes intentan vender sus propiedades se topan con una realidad completamente diferente: un mercado sobreabastecido donde las operaciones se cuentan con cuentagotas.

Según el diagnóstico de Mauricio Turell, presidente de la Cámara de Construcción e Inmobiliarias de San Juan, el sector de las ventas se encuentra en un estado de letargo profundo, impulsado por dos factores que operan en simultáneo: una oferta que crece sin encontrar compradores y falta de crédito hipotecario accesible.

El estancamiento que no logra revertirse

A diferencia de la demanda insatisfecha que caracteriza a los alquileres, en el segmento de compraventa el problema es exactamente el inverso. Turell señaló que hay una cantidad significativa de propiedades disponibles en el mercado, pero los potenciales compradores no logran concretar la adquisición porque carecen de herramientas financieras que les permitan afrontar el desembolso.

"Hay muchas propiedades disponibles, pero la demanda no puede absorberlas porque no hay créditos hipotecarios accesibles", sintetizó el especialista, dejando en claro que el cuello de botella no está en la oferta, sino en la capacidad de pago de los sanjuaninos.

La ausencia de líneas de financiamiento a largo plazo, con tasas de interés razonables y plazos extendidos, desalienta a las familias que ven en la compra de una vivienda un objetivo cada vez más lejano. Sin un crédito que amortigüe el impacto inicial, la compra de un inmueble queda reservada para un pequeño porcentaje de la población que dispone de ahorros en efectivo o acceso a fondos propios.

Un mercado de compradores que no llega

El escenario actual convierte a San Juan en un mercado claramente favorable para el comprador, siempre que tenga el capital disponible, pero la realidad es que ese comprador escasea. La incertidumbre económica, sumada a la falta de préstamos bancarios para vivienda, mantiene a la mayoría de las familias en un rol de espectadores, mirando un stock de propiedades que no logra renovarse.

Esta situación genera un círculo vicioso: los propietarios que no logran vender se ven tentados a destinar sus inmuebles al mercado de alquileres, lo que en teoría podría aliviar la crisis locativa, pero, como advirtió el propio Turell, esos mismos propietarios muchas veces prefieren contratos con empresas mineras antes que ofrecerlos a precios locales, lo que termina profundizando la distorsión en ambos sectores.

El contraste con el mercado de alquileres

La fotografía completa del mercado inmobiliario sanjuanino muestra dos caras de una misma moneda. Mientras los alquileres padecen una demanda desbordada que solo cubre cuatro de cada 10 solicitudes, el sector de las ventas sufre el exceso de oferta y la parálisis de las transacciones.

Turell enfatizó que este desequilibrio estructural no se resuelve de forma aislada. La solución, en su opinión, requiere de políticas integrales que incentiven la construcción de nuevas viviendas para ampliar el parque habitacional, pero también que faciliten el acceso al crédito hipotecario para dinamizar las compraventas y mover así todo el engranaje económico del sector.

Un futuro condicionado por el financiamiento

Turell dejó entrever que, mientras no haya un cambio sustancial en la oferta de créditos, el mercado de compraventas continuará estancado. Las expectativas están puestas en eventuales programas provinciales o nacionales que reactiven el financiamiento para la vivienda, aunque por ahora no hay anuncios concretos que hagan prever una pronta recuperación.

Por el momento, la provincia acumula un stock de propiedades que no encuentra compradores, y los sanjuaninos que sueñan con la casa propia deberán seguir esperando que el crédito, o la economía, les dé una tregua.