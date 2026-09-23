Las migrañas pueden extenderse durante varias horas e incluso durar hasta tres días, acompañadas no solo por dolor de cabeza, sino también por náuseas, sensibilidad a la luz y dificultades para desarrollar las actividades habituales. Frente a estos episodios, algunos cambios en la rutina pueden contribuir a reducir su frecuencia e intensidad.

Entre las principales recomendaciones aparecen mantener horarios regulares para dormir y alimentarse, realizar actividad física, identificar posibles desencadenantes y disminuir la exposición al brillo de las pantallas. La neuróloga Gina Kennedy, especialista en cefaleas del Hospital Royal de Sunderland, destacó además la importancia de registrar cada episodio para conocer mejor cómo se manifiesta la migraña en cada persona.

Registrar los episodios de migraña

Llevar un diario puede convertirse en una herramienta útil para pacientes y médicos. Allí se recomienda anotar cuándo comenzó el ataque, cuánto duró, su intensidad, los síntomas asociados, la medicación utilizada y qué ocurrió durante las horas previas.

Este seguimiento permite encontrar posibles patrones y conocer si determinados hábitos, alimentos o circunstancias coinciden con los episodios. Sin embargo, los especialistas advierten que no siempre existe un desencadenante concreto que pueda identificarse.

Dormir y comer siempre en horarios similares

La regularidad es otro de los puntos centrales. Mantener horarios relativamente estables para dormir, levantarse, comer y hacer ejercicio podría disminuir la aparición de ataques.

Un estudio citado por Infobae, publicado en Journal of Clinical Sleep Medicine, encontró que los adultos con migraña episódica que presentaban mejores indicadores de sueño tenían entre tres y cuatro días menos de dolor de cabeza al mes que quienes dormían peor.

También se recomienda evitar pasar demasiadas horas sin comer. Una revisión publicada en 2025 relacionó hábitos como saltear el desayuno con episodios asociados a descensos de glucosa en sangre.

Pantallas y alimentos, bajo la lupa

El chocolate, el queso, el café y los cítricos aparecen entre los alimentos que algunos pacientes identifican como posibles desencadenantes. Sin embargo, la evidencia científica todavía no permite afirmar que provoquen migrañas en todas las personas, por lo que la respuesta puede variar considerablemente de un paciente a otro.

La exposición a las pantallas también puede resultar problemática para quienes presentan sensibilidad a la luz. Reducir el brillo, utilizar protectores antirreflejo o determinados filtros en los lentes son algunas de las alternativas mencionadas para disminuir las molestias.

Cuando las crisis se presentan con frecuencia o interfieren con las actividades cotidianas, la recomendación es consultar con un profesional para realizar una evaluación y definir el tratamiento adecuado.