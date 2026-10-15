Javier Milei volvió a profundizar su alineamiento internacional con Donald Trump y la familia Bolsonaro durante un discurso pronunciado este miércoles en Washington. El Presidente respaldó al mandatario estadounidense de cara a las elecciones legislativas de noviembre y calificó a Luiz Inácio Lula da Silva como un “dictador comunista”, a pocos días del balotaje presidencial de Brasil.

El mandatario argentino participó de la Gala Oficial de la Herencia Hispana en el auditorio Andrew W. Mellon, donde recibió un reconocimiento por su “liderazgo e impacto global”. Durante una intervención de aproximadamente 20 minutos, combinó la defensa de su programa económico con definiciones sobre la política regional.

Milei pidió que Trump salga fortalecido de las elecciones de medio término que Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre. Además, sostuvo que el resultado será relevante no solo para ese país, sino para el rumbo político de Occidente.

“No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, afirmó al reivindicar la agenda del presidente estadounidense.

Milei volvió a apuntar contra Lula

El discurso también estuvo marcado por la elección presidencial de Brasil. Milei ratificó su respaldo a Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje contra Lula el próximo 25 de octubre.

El Presidente aprovechó la presencia de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, para enviar un mensaje de apoyo a Flávio y también al expresidente Jair Bolsonaro.

Hacia el final de su intervención elevó el tono contra Lula y aseguró, fuera del discurso preparado, que había que “sacar a patadas” al “dictador comunista”.

Las declaraciones se producen en plena recta final de una elección brasileña ajustada. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,15% en la primera vuelta, mientras que Lula alcanzó el 45,02%, por lo que ambos deberán definir la presidencia en una segunda votación.

La defensa de su programa económico

Antes de ingresar en el escenario internacional, Milei destinó parte de su discurso a defender las políticas aplicadas desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

El mandatario sostuvo que recibió un país al borde de una hiperinflación y reivindicó el ajuste fiscal y la apertura económica de su administración. También destacó el volumen de inversiones aprobadas durante los últimos años.

Milei estuvo acompañado en la gala por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La participación forma parte de una nueva visita del Presidente a Estados Unidos, marcada por el objetivo de reforzar su vínculo político con Trump y consolidar su identificación con los gobiernos y dirigentes de derecha de la región.