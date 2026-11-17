El presidente Javier Milei anticipó que su Gobierno prepara un conjunto de reformas más profundas para implementar si consigue la reelección en 2027. Durante una cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), aseguró que las medidas que aplicó hasta ahora “van a quedar chiquititas” frente a los cambios que proyecta para una eventual segunda gestión.

El mandatario condicionó ese escenario a una victoria en primera vuelta y a la posibilidad de contar con mayor respaldo legislativo. También sostuvo que los argentinos no elegirán volver al pasado y defendió la continuidad de su programa económico.

El mensaje electoral de Milei

En su exposición ante empresarios, el Presidente hizo referencia a las elecciones presidenciales de 2027 y planteó que un triunfo en primera vuelta le permitiría avanzar con una agenda de transformaciones más amplia. Según expresó, su espacio podría alcanzar el control de la Cámara de Diputados y quedar a dos o tres senadores de conseguir la mayoría en el Senado.

“Estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos va a quedar chiquitito”, afirmó Milei al anticipar el alcance de sus planes. El mandatario describió ese eventual escenario como un movimiento reformista mucho más profundo que el desarrollado durante su actual administración.

La referencia al pasado y el riesgo país

Durante el discurso, Milei también se refirió a la evolución del riesgo país y la vinculó con las expectativas políticas y económicas. En ese contexto, utilizó nuevamente el término “Orcolandia” para cuestionar a sus adversarios políticos y sostuvo que los argentinos tendrán que elegir entre el pasado y la libertad.

El Presidente afirmó que el equilibrio fiscal es una condición necesaria para reducir el riesgo país y las tasas de interés. También planteó que una mayor confianza de los mercados permitiría impulsar las inversiones y el crecimiento económico.

La continuidad del programa económico

Milei defendió las reducciones impositivas realizadas durante su gestión y destacó el papel del sector privado como motor de la economía. Además, insistió en que la reducción del gasto público permitirá continuar bajando impuestos y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

El mandatario volvió a presentar el resultado electoral de 2027 como un punto clave para definir el rumbo de su proyecto político. Aunque no detalló todos los proyectos que integrarán el nuevo paquete, ratificó su intención de profundizar las reformas durante un eventual segundo mandato.