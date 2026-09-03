El presidente Javier Milei brindó este jueves una cadena nacional centrada en la causa Malvinas y anunció una batería de medidas que incluyen una base naval integrada en Tierra del Fuego, mayores sanciones contra empresas vinculadas con actividades no autorizadas en las islas y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, afirmó Milei al comenzar su mensaje. Además, sostuvo que la causa “no pertenece a un gobierno ni a un partido político” sino que “es una causa nacional”.

El mandatario aseguró que el reclamo argentino enfrenta “un nuevo peligro” por el avance de proyectos vinculados con la explotación de recursos naturales. En particular, mencionó Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que, según indicó, prevé iniciar la explotación petrolera offshore en los próximos meses.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.

Ante ese escenario, Milei aseguró que Argentina desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” frente a actores estatales y privados que vulneren la soberanía nacional. También indicó que Cancillería ya envió cerca de 180 notas a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos.

Uno de los primeros anuncios fue la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio argentino bajo ocupación británica. Además, anticipó que se inhabilitará para operar en el país a empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas sin autorización argentina.

Una base naval en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios centrales estuvo vinculado con Defensa. Milei confirmó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades argentinas en telecomunicaciones.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, sostuvo.

Milei ubicó al Atlántico Sur y la Antártida como espacios centrales para el futuro del país y vinculó su importancia con la competencia internacional por recursos estratégicos. También advirtió que “cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”.

Una nueva ley de defensa de la soberanía

El Presidente también anunció que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa buscará modificar la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas contra compañías relacionadas con operaciones no autorizadas en las islas y extender esas medidas a sus proveedores. Los infractores tampoco podrán contratar en territorio argentino, ya sea con el sector público o privado, y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia.

El proyecto también contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de aplicación transversal a todo el Estado y articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, establecerá un marco para la protección aeroespacial y marítima del país.

Por último, el Ejecutivo pedirá al Congreso facultades para que ese Consejo pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que amenacen la seguridad nacional.

Sobre el final, Milei pidió dejar de lado las diferencias partidarias en torno a Malvinas y convocó a la dirigencia política, económica y social a acompañar el reclamo. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, afirmó.

Finalmente, sostuvo: “Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. No hay otro camino”.