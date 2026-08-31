Milei aseguró que "Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1"

El presidente Javier Milei inauguró el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil, que cuenta con representantes de 32 clubes miembros procedentes de diversos países del continente. La ceremonia de apertura tuvo lugar a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino, y contó con la participación de César Carman, titular del club anfitrión, y Mohammed Ben Sulayem, máxima autoridad de la entidad internacional.

Al inicio de su breve discurso, el mandatario agradeció "a todos los concurrentes en esta fecha tan importante para la Argentina, a todos los dirigentes de los clubes miembros de la FIA y a su presidente, Ben Sulayem", sobre quien además destacó que "es la primera vez que viene a visitarnos en carácter de presidente de la institución, después de haber venido dos veces en carácter de piloto de rally". La realización de este encuentro internacional en Buenos Aires, programado hasta el dos de septiembre, marca un hito histórico dado que el país no hospedaba esta cita desde hace 15 años.

Durante su discurso, el jefe de Estado repasó el legado deportivo de referentes del automovilismo local como Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial; José Froilán González, conocido como el Toro de las Pampas; Carlos Reutemann, y el joven piloto Franco Colapinto, a quien calificó como una "gran promesa". En relación al futuro de Colapinto en el automovilismo internacional, se detalló que el piloto continuará ligado a Alpine hasta diciembre de 2027.

Milei también elogió las tareas históricas del Automóvil Club Argentino en el trazado de rutas y adquisición de maquinaria vial, calificando esta labor como un caso de manual sobre la capacidad del sector privado para resolver de manera autónoma las problemáticas que el Estado no atiende o gestiona de forma ineficiente. Respecto a la gestión del transporte, el jefe de Estado explicó: "Nosotros estamos impulsando un cambio de modelo en la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial. Tenemos la certeza de que la fórmula para lograr más y mejores obras a mejor precio está en concederle la mayor participación posible al sector privado".

El mandatario asoció este enfoque con sus medidas económicas vigentes, tales como la reducción de aranceles de importación y la quita del impuesto PAIS, detallando que un elevado porcentaje de los vehículos nuevos que ingresan al mercado nacional no abonan aranceles, lo cual genera disminuciones de precios de hasta casi el 30% en determinados segmentos.

En referencia a las posibilidades de retorno de las máximas competencias, el titular del Ejecutivo sostuvo que la nación "está preparada para recibir a la Fórmula 1" y enfatizó "Queremos ver a Colapinto". Según el mandatario, el único elemento ausente durante 28 años fue la falta de un mercado interno con la escala necesaria para albergar un evento de tal magnitud.

Hacia el cierre de su disertación, el Presidente manifestó: "Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario.Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo".

Seguidamente, convocó a "acelerar a toda máquina en esta dirección y los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso, porque al final del día la libertad de moverse, de elegir el auto que uno maneja, la ruta que uno toma y el destino al que uno quiere llegar es una de las formas más concretas y cotidianas de la libertad."

La última carrera oficial de la Fórmula 1 en territorio nacional se llevó a cabo el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, utilizando el circuito número seis. En aquella oportunidad, el triunfo correspondió al piloto alemán Michael Schumacher a bordo de una Ferrari, mientras que el finlandés Mika Häkkinen y el irlandés Eddie Irvine completaron el podio. La grilla de esa competencia contó con representation local a través de Esteban Tuero, quien compitió para la escudería Minardi.