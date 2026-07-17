El presidente Javier Milei participó este viernes del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), aunque, al igual que en las ediciones anteriores desde su llegada al Gobierno, no realizó un discurso durante la ceremonia.

El mandatario llegó a la sede ubicada en Pasteur 633, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich.

El homenaje fue organizado de manera conjunta por AMIA, DAIA y familiares de las víctimas, bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”. Como cada año, el acto comenzó a las 9.53, horario exacto en el que ocurrió el ataque terrorista del 18 de julio de 1994.

Reclamo de justicia y avances en la causa

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó el acto y cuestionó la falta de avances significativos en la investigación judicial.

“En el último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA”, afirmó durante su discurso.

Además, sostuvo que “32 años de impunidad es un abismo intolerable para cualquier república que pretenda llamarse democrática” y reclamó una definición urgente sobre el proceso de juicio en ausencia para los acusados que permanecen prófugos.

Armoza pidió a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva la validez del procedimiento y cuestionó las demoras judiciales.

“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos. Exhortamos a los jueces a que se aboquen a resolver el caso”, expresó.

Pedido de mayor seguridad

Durante su intervención, el titular de la AMIA también alertó sobre la amenaza del terrorismo internacional y solicitó al Gobierno nacional reforzar las medidas de seguridad.

En ese sentido, pidió controles más estrictos en la Triple Frontera y en los pasos fronterizos, además de mantener vigentes las órdenes de captura emitidas por Interpol contra los responsables del atentado.

La postura de Milei frente a la AMIA e Israel

La presencia del Presidente se dio luego de una serie de gestos políticos hacia la comunidad judía e Israel.

Dos semanas atrás, durante un discurso en la Fundación Aliados de Israel, Milei recordó que Buenos Aires alberga a la comunidad judía más grande de América Latina y destacó que la ciudad fue víctima de dos ataques terroristas: el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y el ataque contra la AMIA en 1994.

En esa ocasión, el mandatario advirtió sobre los riesgos del antisemitismo y cuestionó a sectores políticos de la región por sus posiciones frente a Israel.

Además, destacó medidas adoptadas por su Gobierno, como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, junto con la expulsión del encargado de negocios de Irán.

Milei también resaltó acuerdos de cooperación con Israel vinculados a la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.

El acto de este viernes volvió a poner en el centro de la escena el reclamo histórico de familiares y organizaciones de víctimas para lograr avances judiciales y esclarecer definitivamente el atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos.