Tras la polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el presidente Javier Milei se sumó al debate con un duro mensaje publicado en su cuenta de X. El mandatario cuestionó el accionar de Florencia Peña durante una transmisión en vivo y aprovechó la situación para volver a criticar a sectores del periodismo y los medios de comunicación.

El episodio se originó en un programa de streaming donde Peña comentó al aire una información que indicaba erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi. Minutos después, la versión fue desmentida y generó una fuerte repercusión en redes sociales. Posteriormente, la conductora pidió disculpas públicamente a la familia Messi y anunció su salida del canal.

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", escribió el Presidente al inicio de su publicación.

En el mismo mensaje, apuntó directamente contra Peña por haber difundido la versión falsa sobre Jorge Messi. "Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano", sostuvo.

Milei afirmó además que el episodio refleja "la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", y cuestionó la falta de verificación de la información antes de ser difundida públicamente.

El mandatario también se refirió a la decisión tomada por el canal de streaming y destacó que "al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje". A continuación, contrastó esa situación con la de algunos medios tradicionales, sobre los que señaló que cuentan con periodistas que "se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo periodismo".

En otro tramo de su publicación, Milei volvió a cuestionar a la prensa y aseguró que "los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado".