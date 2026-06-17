El presidente Javier Milei se sumó a la euforia por el debut triunfal de la Selección argentina en el Mundial 2026 y celebró la actuación de Lionel Messi, quien marcó los tres goles en la victoria por 3-0 ante Argelia y volvió a escribir una página histórica con la camiseta albiceleste.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió mensajes de entusiasmo por el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacó especialmente la actuación del capitán argentino, que fue la gran figura de la noche en Kansas City. La publicación rápidamente se viralizó entre seguidores del Presidente y fanáticos del fútbol.

Messi tuvo una presentación inolvidable en el estreno mundialista. El rosarino convirtió un triplete, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales. Además, volvió a demostrar su vigencia a los 38 años y recibió elogios de compañeros, dirigentes e integrantes del cuerpo técnico.

La actuación del capitán también provocó la emoción de Lionel Scaloni. Tras el encuentro, el entrenador reconoció que ya no encuentra calificativos para describir al futbolista y aseguró que el fútbol argentino deberá disfrutarlo mientras continúe en actividad.

El triunfo dejó a Argentina en lo más alto del Grupo J y reforzó la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022. El conjunto nacional mostró solidez colectiva y tuvo en Messi a su principal estandarte durante una noche que rápidamente fue catalogada como una de las más memorables de su extensa trayectoria con la Selección.

La reacción de Milei se produjo en medio de una jornada marcada por el entusiasmo popular y por miles de mensajes de apoyo que inundaron las redes sociales. Como ocurrió en otras grandes actuaciones de la Selección, la política también se hizo eco del fenómeno que genera Messi, cuya figura volvió a unir a los argentinos alrededor de una nueva ilusión mundialista.