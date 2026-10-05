Javier Milei felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro luego de que el senador brasileño quedara al frente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato no alcanzó la mayoría necesaria para definir la elección y deberá enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del próximo 25 de octubre.

“La Libertad Avanza en Brasil”, escribió el presidente argentino en sus redes sociales después de conocerse el resultado.

Milei dirigió luego un mensaje al hijo del expresidente Jair Bolsonaro y celebró su desempeño en las urnas.

“Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, expresó.

El mandatario argentino también utilizó la publicación para hacer una lectura política regional y manifestó: “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”.

En el mismo mensaje, Milei se refirió al futuro de la relación bilateral y planteó su expectativa de trabajar junto a Bolsonaro si finalmente se impone en la segunda vuelta.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.

El Presidente cerró la publicación con una de sus expresiones habituales: “Viva la libertad carajo...!!”.

Bolsonaro y Lula disputarán la segunda vuelta presidencial

El resultado del primer turno no alcanzó para definir al próximo presidente de Brasil. El Tribunal Superior Electoral confirmó que Lula y Flávio Bolsonaro deberán disputar una segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre.

El sistema electoral brasileño exige que un candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos para quedarse con la Presidencia en primera vuelta. Al no alcanzarse ese piso, los dos candidatos más votados vuelven a enfrentarse.

Así, la felicitación de Milei llegó después de una primera vuelta favorable para Bolsonaro en cantidad de votos, aunque la definición de quién gobernará Brasil quedará para el segundo turno.