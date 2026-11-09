El presidente Javier Milei destacó la presencia de dirigentes de distintos espacios políticos durante el encuentro que compartió con el papa León XIV en el Palacio Libertad, en el marco de su primera jornada de visita a la Argentina. En su discurso, el mandatario valoró que representantes de diferentes sectores coincidieran en la recepción del Sumo Pontífice y planteó la importancia de encontrar puntos de unión por encima de las diferencias partidarias.

"Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", expresó Milei ante autoridades nacionales, gobernadores, legisladores, representantes del Poder Judicial, miembros del Episcopado argentino y del cuerpo diplomático.

El mandatario consideró que la llegada de León XIV abre jornadas de alegría y reflexión para toda la sociedad argentina, no solamente para quienes profesan la religión católica, sino también para integrantes de otros credos y personas que no practican ninguna religión.

En ese sentido, sostuvo que la visita papal trasciende las divisiones políticas y convocó a los argentinos a mirar aquellos valores que comparten como sociedad. "Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", fue uno de los conceptos centrales de su intervención.

Durante su discurso, Milei también dedicó un tramo especial al recuerdo del papa Francisco, Jorge Bergoglio, a quien definió como "el argentino más importante de la historia" y el primer Pontífice latinoamericano.

El Presidente recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y destacó su generosidad y la influencia que tuvo más allá de la comunidad católica. "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", manifestó ante el auditorio, en un pasaje que generó aplausos entre los presentes.

Por otra parte, el jefe de Estado hizo referencia al vínculo histórico entre la Argentina y la Iglesia católica, la importancia de la espiritualidad y el papel de la fe en la construcción de una sociedad. También relacionó esos conceptos con su visión sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y la necesidad de gobernar en función del bien común.

Hacia el cierre de su intervención, Milei agradeció la presencia del Papa en el país y le realizó un pedido especial: "Santidad, gracias por venir y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, tal como lo hacemos nosotros".

El encuentro en el Palacio Libertad formó parte de las primeras actividades oficiales de León XIV en territorio argentino, en una visita que reúne a representantes políticos, religiosos y sociales.