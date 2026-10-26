El presidente Javier Milei celebró este lunes 26 de octubre la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su entusiasmo por la llegada del Pontífice, quien incluirá al país en una gira por Sudamérica y mantendrá un encuentro oficial con el jefe de Estado en Casa Rosada.

"Alegría enorme...!!!", escribió Milei en su cuenta de X, donde compartió el mensaje publicado por el Papa para anunciar su viaje. La reacción presidencial se conoció poco después de que el Vaticano ratificara el recorrido, que también incluirá Uruguay y Perú.

La confirmación llegó luego de las dudas que había generado el estado de salud de León XIV, quien fue sometido a una intervención quirúrgica pulmonar durante octubre. Tras evaluar su recuperación, los médicos determinaron que no existen contraindicaciones para que realice el viaje previsto.

El propio Pontífice expresó su entusiasmo por regresar a América Latina. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", manifestó a través de sus redes sociales. Además, expresó su deseo de que la visita contribuya a fortalecer los vínculos entre las comunidades y renovar el compromiso religioso.

Milei recibirá al Papa en Casa Rosada

Uno de los momentos centrales de la visita será el encuentro entre Javier Milei y León XIV, previsto para el domingo 8 de noviembre, día en que el Pontífice llegará al país procedente de Uruguay.

Según el cronograma difundido, el Papa arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30. Posteriormente, realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y participará de la ceremonia oficial de bienvenida en Casa Rosada.

Allí mantendrá una reunión con el Presidente, que formará parte de las actividades institucionales organizadas para recibir al jefe de la Iglesia católica.

La agenda continuará con un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El Gobierno también destacó la importancia de la visita

La reacción de Milei fue acompañada por un mensaje del canciller Pablo Quirno, quien también manifestó su satisfacción por la confirmación del viaje.

"Recibimos con gran alegría la confirmación de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina. Será un honor recibirlo en nuestro país. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", expresó el funcionario.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la expectativa que genera la llegada del Pontífice y aseguró que Buenos Aires se prepara para recibirlo.

La visita de León XIV tendrá un significado histórico, ya que será la primera de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

Durante su estadía, el Pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre ellas se encuentran celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros con jóvenes, representantes del mundo laboral y autoridades eclesiásticas.

El recorrido finalizará el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV partirá desde Ezeiza hacia Perú para continuar con su gira latinoamericana.