El presidente Javier Milei ratificó este miércoles el rumbo económico de su Gobierno y descartó realizar cambios para flexibilizar la política fiscal y monetaria. Lo hizo durante el cierre del encuentro “Vientos de cambio”, realizado en el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

Durante su discurso, el mandatario respondió a quienes reclaman modificaciones en el programa económico. “Piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal y la respuesta es no”, afirmó Milei, dejando en claro que la administración nacional pretende sostener los principales lineamientos de su gestión.

El Presidente también vinculó la continuidad del programa con el escenario electoral de 2027. En ese sentido, aseguró que el oficialismo deberá defender su propuesta en las urnas y sostuvo que serán los ciudadanos quienes definan si el país continúa por ese camino.

“Tenemos que mantenernos en este rumbo y que elijan los argentinos”, expresó. Además, señaló que las ideas políticas deben ser llevadas a las elecciones para conseguir respaldo y resultados.

La defensa del modelo

Milei reconoció que la propuesta económica impulsada por el Gobierno no está exenta de dificultades. Según planteó durante su exposición, el modelo oficial contempla un escenario con “incertidumbre” y “riesgo”, aunque insistió en defenderlo frente a las alternativas de la oposición.

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno sostiene como uno de sus principales objetivos la disciplina fiscal. En paralelo, avanza en el Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que busca reforzar las restricciones al financiamiento del Tesoro y establecer como misión principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda.

Antes de la intervención presidencial también habló el ministro de Economía, Luis Caputo, quien respondió a los cuestionamientos provenientes del sector industrial y aseguró que su responsabilidad es defender los intereses del conjunto de los argentinos y no los de determinados sectores empresarios.