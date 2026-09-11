Milei compartió un video hecho con IA teniendo una charla con Sarmiento

El presidente Javier Milei difundió un video generado con inteligencia artificial en su cuenta de X que recrea una conversación ficticia con Domingo Faustino Sarmiento, prócer de la educación pública nacional fallecido el 11 de septiembre de 1888. La publicación coincidió con la conmemoración que se celebra cada año en la Argentina en homenaje al educador sanjuanino y combinó reflexiones sobre las críticas al estilo de gestión con palabras dedicadas a la labor educativa.

La reconstrucción digital se centra en los cuestionamientos sobre el tono y las conductas del actual mandatario. En la escena inicial, la figura de Sarmiento le señala al Presidente que se cuestionan sus aspectos expresivos al decir "así que critican sus formas, don Javier".

Ante esa afirmación, Milei manifiesta que los reparos apuntan a su "tono", sus "formas" y su "vehemencia", a lo que el personaje del prócer responde recordando los reproches que padeció en su época pública cuando expresa que "me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco".

A partir de esa coincidencia sobre los cuestionamientos, el guion audiovisual plantea un argumento en favor del enfrentamiento en el ámbito político. En esa línea, la representación ficcional de Sarmiento argumenta que "cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza", vinculando dicha actitud con la necesidad de oponerse a sectores que impulsan la postergación del desarrollo nacional.

En la segunda parte del intercambio, el mandatario evoca su labor previa en el ámbito de la enseñanza universitaria de Economía. Al dirigirse al prócer, Milei asegura "usted me inspiró a enseñar", detallando además que ejerció la actividad académica durante varios años con la finalidad de exponer los efectos negativos de la inflación y las cargas tributarias en la sociedad.

La producción concluye con unas palabras dirigidas a los educadores de todo el territorio nacional en su día. La figura de Sarmiento expresa un reconocimiento al agradecer a "todos los docentes en su empresa civilizatoria", en tanto que el mandatario define al "mejor maestro" como aquel que logra enseñar a pensar y a desarrollarse "en libertad". La pieza finaliza con la frase "muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina", pronunciada por el jefe de Estado sobre un fondo de música clásica.