A pocos días de la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar el partido entre la Selección Argentina y España. El mandatario explicó que mantendrá la misma rutina que durante todo el torneo y seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos por una cuestión de "cábala".

"De ninguna manera. Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día. Es una cábala", afirmó en una entrevista con Radio El Observador, descartando así cualquier posibilidad de asistir al estadio donde se disputará la definición.

Además de referirse a la final, Milei habló sobre la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que los futbolistas argentinos desplegaron tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales.

El Presidente consideró que la reacción del plantel fue producto de la emoción del momento y sostuvo que se trata de una expresión comprensible. "Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción", señaló, aunque advirtió que la FIFA podría aplicar una sanción económica a la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese sentido, remarcó que "las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia" y estimó que, en el peor de los casos, la sanción rondaría los 30.000 dólares.

El reclamo por Malvinas y el ofrecimiento de la Casa Rosada

Milei sostuvo que la reivindicación sobre las Islas Malvinas forma parte del sentimiento de todos los argentinos y reiteró que el objetivo de su gobierno es avanzar por la vía diplomática. "Efectivamente las Malvinas son argentinas. Las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático, con inteligencia en el accionar", expresó.

Por otra parte, el mandatario volvió a poner la Casa Rosada a disposición del plantel de la Selección Argentina para celebrar un eventual título mundial. Aseguró que el edificio quedará disponible para que los jugadores puedan salir al histórico balcón sin presencia de dirigentes políticos.

También indicó que el Gobierno trabaja en distintas alternativas para organizar el operativo de seguridad, tanto si el plantel arriba por Ezeiza como por Aeroparque, con el objetivo de garantizar festejos sin inconvenientes.