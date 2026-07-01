El presidente Javier Milei anunció este miércoles que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa fue presentada durante una reunión en la Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza, convocada para avanzar en las principales propuestas legislativas del oficialismo.

Según explicó el mandatario, la reforma es elaborada de manera conjunta por los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo es introducir cambios en el funcionamiento del Banco Central y avanzar con una nueva etapa de la agenda económica del Gobierno.

Durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también detalló que las próximas iniciativas que impulsará el oficialismo en el Congreso serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Entre los cambios que analiza el Gobierno para el Banco Central figura la posibilidad de otorgarle un esquema institucional con mayor estabilidad para sus autoridades, similar al que funciona en otros países de la región. Además, se estudia limitar o eliminar la facultad del organismo para otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.

Otro de los puntos en análisis es la utilización de las reservas internacionales para el pago de deuda pública. La intención del Ejecutivo es reducir la discrecionalidad en el uso de esos recursos y fortalecer la independencia del Banco Central como autoridad monetaria.

La propuesta se da luego de que, en mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara avanzar en una reforma de la carta orgánica del BCRA, fortalecer su autonomía, adoptar un esquema cambiario con mayor flexibilidad y reducir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización.

La posibilidad de modificar el funcionamiento del Banco Central mantiene relación con una de las principales propuestas que Javier Milei planteó desde el inicio de su carrera política. Incluso, tras ser electo presidente en noviembre de 2023, había afirmado que "el cierre del Banco Central no es un asunto negociable", aunque la estrategia del Gobierno evolucionó hacia una reforma institucional del organismo.