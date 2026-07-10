El presidente Javier Milei volverá a quedar en el centro de la escena regional con una visita de fuerte contenido político. El mandatario confirmó que el próximo 25 de julio viajará a Brasil, donde visitará al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por planificar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El viaje incluirá además su participación en un acto político en San Pablo, donde Flávio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial para los comicios previstos para el 4 de octubre. De esa manera, Milei volverá a mostrar públicamente su alineamiento con el espacio político que encabeza el exmandatario brasileño.

"Voy a estar en San Pablo y también voy a hacer un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", confirmó el jefe de Estado durante una entrevista concedida este viernes.

La visita se concretará pocas semanas después de que Milei decidiera no asistir a la última cumbre del Mercosur, realizada el 29 de junio, una decisión que evitó un nuevo cara a cara con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación de fuerte confrontación política y personal.

Ese mismo día, el mandatario argentino recibió a Flávio Bolsonaro y publicó un mensaje de respaldo en sus redes sociales. "Se viene la marea azul para Brasil", escribió entonces, ratificando su apoyo al dirigente de la derecha brasileña.

La gira internacional de Milei continuará el 28 de julio en Perú, donde participará de la asunción presidencial de Keiko Fujimori, recientemente electa tras un ajustado proceso electoral. Luego, el 7 de agosto viajará a Colombia para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella y posteriormente se trasladará a Ecuador para mantener una reunión con el presidente Daniel Noboa, con quien prevé avanzar en acuerdos comerciales.

El Presidente destacó que los recientes resultados electorales en distintos países de Sudamérica representan, a su juicio, un cambio de rumbo político en la región. Sostuvo que los triunfos de fuerzas de derecha reflejan un respaldo ciudadano a propuestas vinculadas con la libertad económica y la seguridad, y cuestionó nuevamente al socialismo.

Frente a las críticas por la cantidad de viajes al exterior, Milei defendió su agenda internacional y aseguró que esos desplazamientos forman parte de una estrategia para ampliar la inserción comercial de Argentina. Según afirmó, el objetivo es multiplicar el volumen del comercio exterior del país, al considerar que una mayor apertura internacional contribuirá a impulsar el crecimiento económico.