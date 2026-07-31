Javier Milei presentó este jueves, mediante una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aprovechó el anuncio para lanzar duras críticas contra Cristina Kirchner y la extitular de la entidad Mercedes Marcó del Pont. El mandatario sostuvo que durante años el organismo fue utilizado para financiar a la política y aseguró que su iniciativa busca impedir que esa situación vuelva a repetirse.

En uno de los pasajes más fuertes de su discurso, Milei acusó a la ex presidenta y a Marcó del Pont de haber "saqueado" el Banco Central. Según afirmó, durante la gestión kirchnerista se utilizaron cerca de 10.000 millones de dólares de las reservas para financiar al Estado, una decisión que calificó como un acto de "robo". Además, recordó que Cristina Kirchner es una "ex presidenta y ahora condenada por delitos de corrupción".

Los cambios que propone la reforma

El proyecto enviado al Congreso busca reforzar la independencia del Banco Central y limitar de manera permanente su capacidad para financiar al Tesoro nacional. Entre los principales cambios, establece la prohibición de otorgar asistencia directa o indirecta al Gobierno y modifica las reglas para la designación y permanencia de las autoridades del organismo, con el objetivo de reducir la influencia política sobre sus decisiones.

Durante su mensaje, el Presidente también propuso restablecer como único objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda, dejando atrás las funciones incorporadas en la reforma de 2012, que incluían promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El Gobierno busca blindar el modelo económico

Milei aseguró que la modificación forma parte de un paquete de reformas estructurales destinado a evitar que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales. En ese sentido, afirmó que el objetivo es consolidar un esquema de disciplina fiscal y reducir las posibilidades de que el Banco Central vuelva a ser utilizado como herramienta de financiamiento del gasto público.