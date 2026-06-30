El presidente Javier Milei volvió a intensificar sus críticas contra el expresidente Mauricio Macri y calificó el reperfilamiento de la deuda en pesos durante la gestión de Cambiemos como “una estafa”. Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO.

El mandatario sostuvo que esas decisiones formaron parte de la historia económica reciente del país y afirmó que sus dichos se basan en “datos”, en medio de la discusión sobre el vínculo entre ambos espacios políticos.

Las declaraciones se conocieron luego de que Mauricio Macri reclamara públicamente la renuncia de Manuel Adorni y cuestionara decisiones del oficialismo, en un escenario donde persisten las especulaciones sobre posibles acercamientos y tensiones entre ambos sectores.

Durante una entrevista, Milei afirmó que el gobierno de Cambiemos “estafó a los argentinos” al recordar el reperfilamiento de la deuda en pesos. “¿Qué fue el reperfilamiento? Una palabra educada para decir default”, señaló.

En ese marco, también comparó distintas decisiones de gestiones anteriores y mencionó medidas vinculadas al sistema financiero, el blanqueo de capitales, el impuesto a la renta financiera y el control de capitales.

Consultado sobre el cambio de tono hacia el expresidente, el jefe de Estado sostuvo que no modificaba su postura y defendió el uso del término “estafa”. “¿El reperfilamiento existió o no existió?”, planteó durante la entrevista.

Milei también remarcó que su intención no es negar vínculos políticos con otros espacios, aunque aclaró que ello no implica revisar su interpretación de los hechos. “No se puede negar la historia”, afirmó.

El presidente insistió en que sus declaraciones no responden a un cambio de posicionamiento político, sino a una descripción de hechos económicos del pasado. “Estoy describiendo datos”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el problema estructural de la Argentina está asociado a su historial financiero y a los niveles de riesgo país que condicionan su acceso a los mercados internacionales.