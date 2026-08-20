El presidente Javier Milei vinculó la caída de la natalidad en Argentina con las dificultades para el crecimiento económico y el futuro del sistema previsional. En ese contexto, cuestionó el aborto legal y afirmó: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”.

El mandatario realizó estas declaraciones durante un discurso de 58 minutos, en el que defendió el rumbo de su gestión, destacó la reducción de la inflación y reconoció que todavía quedan problemas sociales por resolver.

Al referirse a la situación demográfica, Milei sostuvo que Argentina no alcanza una tasa de crecimiento poblacional que permita la reposición de habitantes. A partir de ese diagnóstico, vinculó la menor cantidad de nacimientos con el crecimiento de la economía y el sistema previsional.

La crítica al aborto legal

En uno de los tramos más controvertidos de su exposición, el Presidente afirmó que la disminución de la natalidad está relacionada con lo que definió como una “pasión por asesinar niños en el vientre de la madre”.

Milei sostuvo que esta situación tiene consecuencias económicas y previsionales y volvió a utilizar una expresión que ya había empleado para referirse a los sectores que defienden el derecho al aborto legal.

Sus declaraciones se produjeron mientras desarrollaba su análisis sobre población, mercado laboral y capital, tres factores que consideró centrales para el crecimiento de la Argentina.

La defensa del rumbo económico

Durante su discurso, el Presidente también defendió los resultados de su programa económico y aseguró que su principal objetivo fue bajar la inflación y hacer crecer la economía.

“¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”, afirmó ante el aplauso del auditorio.

Milei señaló que la inflación pasó de un nivel de 211,4% al asumir a una tasa que ubicó en torno al 31,5%, y aseguró que eso representa una reducción del 85%.

También destacó la evolución de los precios mayoristas. Según sus datos, en diciembre de 2023 la inflación mayorista había alcanzado el 54%, mientras que en julio se ubicó en 0,8%.

En ese punto recordó su promesa de realizar un nuevo recital cuando el índice comenzara con cero y contó que parte de su equipo ya trabaja en esa posibilidad.

Críticas a gobiernos anteriores

Milei también repasó la evolución de la inflación durante las últimas gestiones presidenciales y apuntó contra distintos gobiernos. Según sus números, durante el mandato de Cristina Kirchner la inflación pasó del 8,5% al 26,9%. Sobre Mauricio Macri, señaló que pasó del 26,9% al 53,8%, mientras que durante la gestión de Alberto Fernández subió desde el 53,8% hasta el 211%.

En materia de actividad económica, el Presidente sostuvo que Argentina logró crecer pese al ajuste aplicado durante su gestión. Aseguró que en 2024 la economía avanzó un 6% y afirmó que el crecimiento acumulado durante los dos primeros años de gobierno supera los diez puntos porcentuales.

Finalmente, Milei vinculó el ajuste fiscal con la situación económica y sostuvo que su administración recibió un déficit consolidado equivalente a 15 puntos del PBI, cifra que, según afirmó, fue corregida durante su gestión.