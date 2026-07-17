El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde volvió a defender la propiedad privada como uno de los pilares de su gestión, cuestionó con dureza al populismo y protagonizó un tenso intercambio con un espectador que lo interrumpió en varias oportunidades.

Durante su exposición, el mandatario respaldó el proyecto que impulsa el Gobierno para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y criticó a quienes se oponen a la iniciativa, cuyo tratamiento en el Senado fue postergado por falta de consenso.

"Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los responsables de la decadencia argentina", sostuvo. Además, afirmó que respetar ese principio es fundamental para fomentar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico.

El cruce con un espectador

El momento de mayor tensión ocurrió cuando un asistente comenzó a interrumpir el discurso mientras Milei cuestionaba las políticas populistas. "Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar", afirmó el Presidente. Desde el público le respondieron "como ahora", lo que derivó en una réplica inmediata del mandatario.

"No, ahora hicimos el ajuste que los malditos populistas dejaron plantado", respondió.

Las interrupciones continuaron y, cuando el espectador le pidió que terminara de hablar, Milei aprovechó para reiterar que buscará un nuevo mandato. "Voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más", afirmó entre aplausos. Luego agregó: "Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta, andate a Cuba".

Más adelante, el Presidente volvió a responderle al asistente con otra frase que generó repercusión: "¿Por qué no te alquilás un salón y te vas a hablar? Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka".

Defensa del modelo económico

En otro tramo de su exposición, Milei insistió en que la recuperación económica demandará tiempo y volvió a responsabilizar a las administraciones anteriores por la situación del país. "¿Creen que voy a revertir 100 años de decadencia en dos años y medio? Queda un montón, pero vamos por el camino correcto", sostuvo.

También defendió el proyecto sobre la propiedad privada al asegurar que fortalecer ese derecho permitirá generar las condiciones necesarias para impulsar las inversiones y el crecimiento económico.

El acto marcó además el regreso de un presidente de la Nación al tradicional aniversario de la Bolsa de Comercio, luego de que Alberto Fernández no asistiera durante toda su gestión.