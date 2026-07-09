Luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para ordenar la agenda política y económica del Gobierno de cara al segundo semestre. El encuentro sirvió para fijar las prioridades de gestión y avanzar en las reformas que el Ejecutivo buscará impulsar en el Congreso.

La reunión tuvo un fuerte contenido político. Además de repasar la marcha de cada ministerio, Milei aprovechó el encuentro para alinear a todo su equipo detrás de los principales objetivos de la gestión: profundizar el ajuste del Estado, consolidar el equilibrio fiscal y avanzar con cambios estructurales antes de que comience a tomar protagonismo el calendario electoral de 2027.

Uno de los ejes centrales fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según trascendió desde el Gobierno, el Presidente presentó los lineamientos generales del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de redactar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

La iniciativa es considerada una de las reformas económicas más importantes de esta etapa de la gestión. Una vez finalizado el texto definitivo, Milei prevé realizar una presentación pública para explicar el alcance de los cambios y los objetivos que persigue el proyecto.

Durante la reunión también se repasó el paquete legislativo previsto para los próximos meses. Entre las iniciativas figuran la reforma electoral, modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, cambios en el régimen de Zona Fría, la incorporación de una nueva regla fiscal en el Presupuesto 2027 y nuevas medidas de desregulación económica.

El encuentro se realizó pocas horas después del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a la dirigencia política a abandonar los enfrentamientos permanentes y trabajar con mayor diálogo frente a los desafíos del país.

En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es acelerar el tratamiento de las principales reformas durante los próximos meses para llegar al inicio del proceso electoral de 2027 con buena parte del programa de gobierno ya encaminado. La estrategia oficial apunta a consolidar un modelo basado en la estabilidad macroeconómica, la reducción del gasto público, la desregulación de la economía y la modernización del Estado.