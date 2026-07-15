El presidente Javier Milei descartó declarar un asueto administrativo por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16. El mandatario seguirá el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que no está previsto aceptar el pedido realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que solicitó el cese de tareas desde las 12 para la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos y empresas del Estado.

El planteo sindical fue presentado formalmente ante Milei y también enviado al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Desde ATE argumentaron que el encuentro “supera el marco estrictamente deportivo” y propusieron mantener guardias mínimas en las áreas consideradas críticas para atender urgencias y emergencias.

Sin embargo, en Casa Rosada indicaron que no habrá una disposición general para suspender la actividad estatal. Cada dependencia podrá organizar su funcionamiento de acuerdo con sus necesidades, pero sin una medida nacional que interrumpa los servicios administrativos.

Mientras Milei verá la semifinal desde Olivos, parte de la mesa chica del Gobierno seguirá el encuentro desde la Casa Rosada. Santiago Caputo estará en Balcarce 50 junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y Macarena Alifraco. Por el momento, no está confirmado si Diego Santilli también permanecerá en la sede gubernamental.

En el entorno presidencial señalaron que Milei mantendrá el perfil bajo que sostuvo durante el Mundial y buscará evitar que su presencia sea interpretada como una utilización política de la Selección Argentina.

En paralelo, el Gobierno reforzó el operativo de seguridad en puntos considerados sensibles de la Ciudad de Buenos Aires. La zona de la Embajada británica contará con alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, vallados y distintos anillos de seguridad. También habrá custodia sobre la Embajada de Israel y el Ministerio de Seguridad.

Las autoridades nacionales también monitorearán posibles festejos en el Obelisco y otros sectores de alta circulación. El dispositivo será coordinado entre fuerzas porteñas y federales para prevenir incidentes y daños en edificios públicos o sedes diplomáticas.

El Ejecutivo sigue además el operativo desplegado en Atlanta, donde se disputará la semifinal. Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habrá 1.600 agentes y un trabajo coordinado entre la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y representantes argentinos de seguridad.

De esta manera, el Gobierno atravesará el partido entre Argentina e Inglaterra sin asueto ni actividades oficiales vinculadas al encuentro, aunque con un operativo preventivo reforzado por la expectativa y la sensibilidad que rodean a la semifinal del Mundial.