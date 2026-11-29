El presidente Javier Milei volvió a marcar distancia de sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, al anticipar que no participará de la ceremonia de asunción del mandatario brasileño y que tampoco lo felicitaría ante un eventual triunfo electoral en España. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CNN en Español, en la que el jefe de Estado argentino ratificó sus diferencias políticas e ideológicas con ambos dirigentes.

Milei confirmó que no tiene interés en viajar a Brasil para participar del acto previsto para el próximo 5 de enero de 2027 en Brasilia. La postura se conoce en medio de una escalada de tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y Brasil.

La fuerte respuesta de Milei a Lula

Consultado sobre la posibilidad de asistir a la ceremonia de asunción, el Presidente fue contundente: "Lula no me ha invitado a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco". Además, acusó al mandatario brasileño de haber financiado campañas negativas en su contra durante 2023 y 2025.

En la entrevista, Milei también volvió a cuestionar los antecedentes judiciales de Lula y defendió sus anteriores declaraciones contra el presidente brasileño. "Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario", expresó.

El enfrentamiento entre ambos mandatarios se profundizó durante los últimos años y tuvo consecuencias en el vínculo diplomático. Las embajadas de ambos países quedaron bajo la conducción de encargados de negocios y, tras la reelección de Lula, el Gobierno argentino evitó enviarle una felicitación formal.

Sin embargo, Milei buscó diferenciar las diferencias políticas de los vínculos económicos entre ambos países. "La relación entre Argentina y Brasil está intacta, comercialmente está intacta", sostuvo al referirse al intercambio bilateral.

Qué dijo sobre Pedro Sánchez y las elecciones en España

Durante el mismo reportaje, el mandatario argentino también fue consultado sobre las elecciones generales españolas y la posibilidad de que Pedro Sánchez consiga un nuevo triunfo electoral. Ante la pregunta de si lo felicitaría en caso de ganar, Milei respondió negativamente.

Pese a las diferencias que mantiene con el jefe del Gobierno español, el Presidente destacó los vínculos históricos entre Argentina y España. En ese sentido, mencionó que más de medio millón de argentinos viven en territorio español y resaltó la relación de respeto y afecto entre ambas sociedades.

"La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden", afirmó. Luego, dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista: "Los jefes de Estado son aves de paso".

Dos relaciones atravesadas por las diferencias políticas

Las declaraciones de Milei volvieron a exponer el distanciamiento que mantiene con dos gobiernos con los que protagonizó distintos cruces públicos desde el inicio de su gestión. En el caso de Brasil, la tensión está marcada por sus enfrentamientos con Lula, mientras que con España los conflictos se profundizaron durante 2024.

De esta manera, el Presidente ratificó su postura frente a ambos dirigentes y diferenció los vínculos institucionales y comerciales de las diferencias personales y políticas. Mientras descartó cualquier interés en asistir a la asunción de Lula, sostuvo que la relación histórica entre Argentina y España está por encima de quienes ocupan circunstancialmente el poder.