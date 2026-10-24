A pedido de la Fiscalía, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes 23 de octubre el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa que investigaba la presunta criptoestafa $Libra.

La resolución judicial beneficia además a la totalidad de los empresarios, desarrolladores, asesores e impulsores de la moneda virtual, al concluir que las conductas analizadas "no se encuadran en una figura delictiva" y declarar la inexistencia de delito.

El fallo sepultó en forma definitiva una de las causas más delicadas para la Casa Rosada y desató fuertes cuestionamientos en el ámbito político. La controversia reavivó los reparos en torno a la relación entre el jefe de Estado y el magistrado, luego de que saliera a la luz que meses atrás el Gobierno Nacional nombró mediante un decreto del propio Presidente a la abogada Ana María Cristina Juan —esposa de Martínez de Giorgi— en un importante tribunal de la Justicia Federal.

Nombramiento por decreto

El nombramiento de Ana María Cristina Juan se oficializó en julio para cubrir una vacante en el Juzgado Federal de Hurlingham. Hasta ese momento, la profesional se desempeñaba como funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, donde ocupaba el cargo de secretaria de la Sala I del tribunal.

La designación oficial mediante decreto presidencial se concretó a pesar de que el Juzgado Federal de Hurlingham aún no había sido habilitado para su funcionamiento. Esta irregularidad temporal incrementó las sospechas sobre un presunto esquema de retribución de favores entre el Poder Ejecutivo y el titular del juzgado a cargo del expediente de la criptomoneda.

El recorrido de la causa $Libra

La secuencia de decisiones judiciales comenzó a generar repercusión semanas antes de la firma del decreto. Casualmente, dos semanas antes de la oficialización del cargo para su pareja, el juez Martínez de Giorgi había resuelto apartar de la querella a las víctimas perjudicadas por la maniobra de la moneda virtual $Libra.

Con la firma del sobreseimiento definitivo dictado este viernes por la noche, el juez desestimó las acusaciones contra la cúpula del Ejecutivo Nacional y los coordinadores del proyecto financiero, dando por cerrada la investigación en beneficio de Milei, su hermana y el conjunto de los involucrados en el caso.