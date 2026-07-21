Milei elogió a la Selección Argentina: "Es el grupo más importante de la historia"

El presidente Javier Milei destacó el desempeño de la Selección Argentina tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 y aseguró que el ciclo encabezado por Lionel Scaloni "es el grupo más importante de la historia argentina". Además, elogió a Lionel Messi, al cuerpo técnico y al plantel por los logros alcanzados en los últimos años.

Durante una entrevista con LN+, el mandatario sostuvo que el equipo nacional logró marcar una época por sus resultados y por los valores que transmite dentro y fuera de la cancha.

"Uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales y ganó un título", expresó.

Milei consideró que llegar a la final de una Copa del Mundo ya representa un mérito excepcional y remarcó la continuidad del seleccionado entre los mejores del planeta. "No me parece normal que un equipo, en cuatro mundiales, llegue a tres finales y haya ganado una. Estamos frente a un grupo extraordinario", afirmó.

Los elogios a Messi y Scaloni

El Presidente también dedicó un apartado especial a Lionel Messi, a quien definió como "el mejor jugador de todos los tiempos".

"Tenemos tanto para agradecerle a Messi por todas las cosas maravillosas que hizo desde un campo de juego. El hincha del fútbol en general tiene que agradecerle todo lo que hizo, y los argentinos muchísimo más", sostuvo el mandatario.

Además, pidió respetar la decisión del capitán de no regresar al país junto al resto del plantel después de la derrota frente a España en la final.

Sobre Lionel Scaloni, Milei destacó su capacidad de conducción y aseguró que su experiencia trasciende el fútbol. "Es un director técnico con una capacidad de liderazgo verdaderamente admirable. Cuando termine su carrera, tiene un lugar reservado en las mejores universidades del mundo para dar clases de liderazgo", afirmó.

Finalmente, aseguró que los integrantes de la Selección representan un ejemplo de esfuerzo y superación. "Este grupo demuestra que se puede combinar talento, trabajo y éxito. Se ha convertido en una guía e inspiración para todos", concluyó.

Destacó el operativo para recibir al plantel

Milei también valoró el operativo organizado para el regreso de la Selección Argentina al país y destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según explicó, el trabajo conjunto permitió garantizar el traslado del plantel desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio de la AFA. "Hemos trabajado los tres de manera conjunta. Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo", señaló el Presidente, quien destacó la colaboración institucional para organizar la llegada del seleccionado tras el Mundial.