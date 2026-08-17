Milei en el acto de San Martín: “Defender la libertad que nos legó el General”

En una jornada marcada por el recuerdo histórico en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, el presidente encabezó la ceremonia por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. El mandatario asistió acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los integrantes de su Gabinete, siendo recibidos por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que "Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos".

En el marco de su retorno a la actividad pública, el presidente remarcó su voluntad de profundizar el rumbo actual de su gestión. Según expresó, "Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad, y un gobierno comprometido con defender estos principios aun cuando todo el mundo se oponga a ellos, porque son verdaderos y son la única forma de hacer a nuestra nación grande nuevamente. Y aún quedan fronteras por cruzar, porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo".

Milei también se refirió a las dificultades del proceso económico y social, señalando que "Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos, porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente. Pero creemos que cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante, porque hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce. Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja y seguir el camino de nuestro padre fundador, que nos dejó trazado en la arena y que protegió con la sangre de sus granaderos a caballo. Por eso, todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar en todos los frentes el mayor legado del general San Martín: una patria libre y un pueblo floreciente".

El evento sirvió además como escenario para un gesto de acercamiento político entre La Libertad Avanza y el PRO, reflejado en el saludo entre el mandatario y Jorge Macri. Este vínculo se da tras una cumbre reciente entre ambas fuerzas, de la cual surgió un comunicado donde sostuvieron: "Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio". La reunión marcó un reinicio del contacto entre Karina Milei y Mauricio Macri, quienes no mantenían comunicación directa desde el desplazamiento de Guillermo Francos en octubre de 2025.

Durante su discurso, el mandatario realizó un balance histórico sobre el estado de los derechos individuales en el país, considerando que "por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general". Al respecto, detalló que "Esto tuvo como resultado que poco a poco la hayamos ido perdiendo. Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar. Fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender. Fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor. Fuimos perdiendo nuestra libertad también para criticar a quienes suprimían nuestras libertades. Y estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante".

En esa misma línea reflexiva, el presidente enfatizó que "Esto está encarnado en la máxima: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y haberla desoído nos ha costado demasiado caro por demasiado tiempo. Porque la libertad no es el estado natural de las sociedades. Es más fácil fijar un precio que dejarlo libre. Es más fácil cerrar el comercio que abrirlo. Es más fácil poner regulaciones que desarmarlas. La historia nos muestra una y otra vez que la libertad no es el punto de reposo de los gobiernos, es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse. La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a ella".

Milei también alertó sobre la persistencia de sectores opuestos a su visión de país, manifestando que "los enemigos de la libertad existen y no descansan" y que "Quien consigue el poder sobre otro, también consigue dinero y privilegios que no podía haber conseguido por sus propios medios. Por eso nunca faltarán quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad por fuera o por dentro de la ley común".

Sobre el contexto global, el jefe de Estado advirtió que "Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses". En este sentido, planteó la necesidad de fortalecer la defensa y la seguridad, señalando que "Hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia. Todo esto es también defender nuestra libertad".

Hacia el cierre de su alocución, vinculó la estabilidad económica con la supervivencia del sistema liberal. "La libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante. Pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar las llamas de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden. Porque si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor". Finalmente, concluyó su mensaje afirmando que "Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos".