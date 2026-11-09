El presidente Javier Milei encabezará la ceremonia de despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para el miércoles 11 de noviembre, cuando el Pontífice finalice su visita a la Argentina y continúe su viaje apostólico hacia Perú.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Según el cronograma oficial, el acto protocolar comenzará a las 13.30, mientras que el vuelo del Papa rumbo a Lima está previsto para las 14.

La despedida marcará el cierre de cuatro jornadas de actividades religiosas e institucionales en el país, que incluirán encuentros con autoridades, celebraciones multitudinarias y visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La última jornada del Papa en Argentina

Antes de dirigirse al aeropuerto de Ezeiza, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración religiosa está programada para las 10 y será uno de los últimos encuentros masivos de la agenda papal en el país.

Luego, el Pontífice será trasladado al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, donde participará de la ceremonia oficial de despedida junto a Milei y otros representantes del Gobierno nacional.

Milei volverá a compartir actividades con León XIV

La presencia del Presidente en Ezeiza será uno de los últimos encuentros oficiales entre ambos durante la visita papal.

Milei ya recibió a León XIV en Aeroparque y en la Casa Rosada, donde mantuvieron una reunión privada. También compartirán actividades durante la estadía del Pontífice en Buenos Aires.

La partida hacia Perú marcará el final de la visita histórica de León XIV a la Argentina, la primera de un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.