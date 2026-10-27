El Gobierno nacional prepara un congreso de la juventud de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario para fines de 2026, con la participación del presidente Javier Milei. La convocatoria buscará reunir a representantes de distintos puntos del país y fortalecer la estructura partidaria antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Según fuentes oficiales, el mandatario ya confirmó su asistencia, aunque todavía resta definir la fecha del encuentro. La actividad funcionará como cierre de una serie de congresos provinciales destinados a organizar a la militancia y ampliar la presencia territorial del oficialismo.

“Vamos a avanzar con los congresos de la juventud de La Libertad Avanza en todas las provincias y la idea es cerrarlo a fin de año en Rosario. Milei está confirmado, falta definir fecha”, señalaron fuentes del Gobierno.

San Juan, entre las próximas actividades

La planificación nacional contempla nuevas convocatorias durante noviembre. Después de los encuentros realizados en Chubut y Santa Cruz, el oficialismo prevé continuar con actividades en San Luis y San Juan dentro de aproximadamente dos semanas.

El objetivo es completar el despliegue provincial antes del congreso nacional previsto en Santa Fe. La estrategia busca fortalecer las estructuras locales y preparar a los dirigentes y militantes para el próximo ciclo electoral.

La organización partidaria está bajo la conducción política de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mientras que Sharif Menem coordina la juventud libertaria a nivel nacional.

El armado propio, antes de negociar alianzas

La decisión de intensificar las actividades partidarias forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para llegar a 2027 con mayor presencia en las provincias y capacidad para presentar candidatos propios.

En la Casa Rosada sostienen que los acuerdos con otras fuerzas políticas no modifican la prioridad de consolidar la estructura libertaria en cada distrito. Las negociaciones electorales con gobernadores y dirigentes aliados continúan abiertas y todavía no hay definiciones sobre todas las candidaturas.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una actualización de su discurso electoral, con la intención de combinar un balance de la gestión iniciada en diciembre de 2023 con propuestas para un eventual segundo mandato presidencial.

La agenda de Milei en Catamarca

Mientras avanza la organización partidaria, Milei tiene previsto visitar Catamarca este martes para participar de una actividad de La Libertad Avanza. El miércoles, en tanto, asistirá a la inauguración de plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, vinculadas al Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto.

El Presidente estará acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por esta agenda, el Gobierno decidió suspender la reunión semanal de la mesa política prevista para el martes.

Así, el oficialismo combina recorridas institucionales vinculadas con proyectos productivos y encuentros partidarios, con la mira puesta en ampliar su presencia territorial y preparar el escenario electoral de 2027.