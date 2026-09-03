A pocas horas de la cadena nacional en la que Javier Milei hablará sobre la cuestión Malvinas, el Gobierno mantiene entre sus planes un posible viaje del Presidente al Reino Unido. Aunque todavía no existen fechas confirmadas, la visita podría concretarse en el marco de una nueva edición de la “Argentina Week” en Londres.

Fuentes de Cancillería y Casa Rosada indicaron que, por el momento, no hubo modificaciones en los planes que comenzaron a analizarse meses atrás. La intención es que una comitiva oficial encabezada por Milei viaje a la capital británica para desarrollar una agenda política, comercial y de inversiones.

Una de las posibilidades es hacer coincidir la visita con la London Metal Exchange Week, uno de los principales encuentros internacionales vinculados con los metales y minerales críticos, previsto para el 19 y 20 de octubre. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, ya tiene prevista su participación.

La minería aparece como uno de los principales intereses económicos detrás de un eventual acercamiento. Reino Unido proyecta un fuerte crecimiento de su demanda de litio y cobre durante los próximos años y considera a Argentina uno de los países prioritarios para avanzar en cooperación sobre minerales críticos.

El posible viaje adquiere mayor relevancia por el momento diplomático que atraviesa la relación entre ambos países. Milei hablará este jueves a las 21 por cadena nacional para referirse al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, en medio de una renovada discusión internacional sobre el archipiélago.

Además, el Gobierno argentino viene cuestionando el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la zona de las islas. Cancillería considera que la explotación impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration constituye una acción unilateral británica incompatible con las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas al conflicto de soberanía.

En paralelo, las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron expectativas en la Casa Rosada. El mandatario norteamericano dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica posición de Washington frente a la disputa por Malvinas, aunque hasta el momento no se conoce una negociación concreta para modificar esa postura.

De concretarse la visita de Milei, sería la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde octubre de 1998, cuando Carlos Menem viajó a Londres y mantuvo encuentros con el entonces primer ministro Tony Blair y la reina Isabel II. Néstor Kirchner estuvo en Londres en 2003, aunque para participar de una cumbre multilateral y sin agenda bilateral oficial.

Por ahora, el eventual viaje continúa en evaluación y no tiene fecha confirmada. La atención inmediata del Gobierno está puesta en el mensaje que Milei brindará este jueves por la noche, cuando dará detalles sobre la posición argentina y las gestiones relacionadas con Malvinas.