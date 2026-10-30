El presidente Javier Milei felicitó este jueves 29 de octubre al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el resultado obtenido por su partido, el Likud, en las elecciones legislativas. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino destacó el liderazgo de su par israelí y ratificó la alianza estratégica entre ambos países, pese a que el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno.

"Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel", expresó Milei en su cuenta de X, donde celebró el desempeño electoral del partido del primer ministro.

El mandatario argentino también resaltó que Netanyahu logró imponerse como la fuerza individual más votada, a pesar de que las encuestas previas anticipaban un escenario desfavorable. "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra", sostuvo.

En el mismo mensaje, Milei aprovechó para reafirmar el vínculo diplomático entre ambos gobiernos. "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", manifestó.

El respaldo del Presidente argentino recibió una respuesta del propio Netanyahu, quien agradeció públicamente el acompañamiento político.

"Javier, tu amistad significa mucho para mí, y tu apoyo inquebrantable a Israel significa aún más", escribió el primer ministro israelí.

Además, destacó a Milei como un dirigente comprometido con sus convicciones y valoró la relación bilateral que ambos países fortalecieron durante los últimos años. También expresó su intención de continuar profundizando esa cooperación.

Netanyahu ganó como fuerza individual, pero no consiguió la mayoría

Las elecciones legislativas celebradas el martes 27 de octubre dejaron un escenario político dividido en Israel. Aunque el Likud se consolidó como el partido más votado, el bloque que encabeza Netanyahu no consiguió los escaños necesarios para garantizar la formación de un nuevo gobierno.

Según los resultados parciales difundidos durante la jornada, con el 91% del escrutinio, el oficialismo reunía 53 bancas, mientras que el bloque opositor liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot alcanzaba 48 representantes.

En tanto, el Likud obtenía 26 escaños como fuerza individual. Ninguna de las principales coaliciones alcanzaba los 61 votos necesarios para obtener la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí, integrado por 120 legisladores.

Los partidos árabes, que consiguieron 19 bancas, podrían desempeñar un papel determinante en las negociaciones para definir la próxima coalición de gobierno.

De esta manera, Netanyahu deberá buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para intentar mantenerse al frente del Ejecutivo.

Mientras continúa la definición del escenario político israelí, el mensaje de Milei volvió a dejar en evidencia el estrecho vínculo entre ambos mandatarios. Desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente argentino convirtió la relación con Israel en uno de los ejes centrales de su política exterior y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de profundizar la cooperación bilateral.