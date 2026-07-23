El presidente Javier Milei sumará un nuevo viaje oficial a Estados Unidos. El mandatario fue invitado a participar de una conferencia organizada en el marco del Mes de la Herencia Hispana, un evento que se desarrollará en octubre en la ciudad de Washington y que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y referentes de la comunidad hispana.

La actividad formará parte de la agenda internacional que el jefe de Estado llevará adelante ese mes y se espera que exponga sobre el rumbo económico de la Argentina, además de las políticas impulsadas por su Gobierno desde diciembre de 2023. Según trascendió, el foro también contará con la participación de representantes del sector privado y personalidades vinculadas al mundo de los negocios y las finanzas.

El evento forma parte de la agenda del Presidente.

La invitación se suma a una serie de compromisos internacionales previstos para octubre. Antes de ese evento, Milei tiene programada su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y una gira por distintos países de la región, entre ellos Brasil, Perú y Colombia.

El Mes de la Herencia Hispana se celebra cada año en Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, con el objetivo de reconocer el aporte histórico, cultural y económico de las comunidades hispanas en ese país.

Con este nuevo viaje, el Presidente volverá a Washington para participar de un encuentro de perfil internacional, en línea con la estrategia de fortalecer vínculos con referentes políticos y económicos de Estados Unidos y otros países del continente.