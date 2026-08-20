El presidente Javier Milei fue invitado a participar como figura de honor de una nueva edición de la Hispanic Gala, que se realizará en octubre en Washington D.C., Estados Unidos. El evento es organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio cofundado por el consultor político Fernando Cerimedo.

La convocatoria se conoció en medio de la repercusión por la situación judicial de Cerimedo, quien fue detenido esta semana en Bolivia en el marco de una investigación por el ataque a tiros contra su expareja, Nadia Beller. La Justicia boliviana investiga el episodio como una tentativa de femicidio.

La segunda edición de la Hispanic Gala está prevista para el 14 de octubre en Washington. Según la convocatoria difundida por sus organizadores, participarán presidentes, gobernadores, legisladores, embajadores, empresarios, artistas e influencers vinculados con el denominado “nuevo poder hispano” en Estados Unidos.

Milei fue anunciado como uno de los invitados destacados. La actividad forma parte de los encuentros que buscan reunir a referentes políticos, empresariales y comunicacionales de sectores conservadores de Estados Unidos y América Latina.

El vínculo del evento con Cerimedo también tiene un antecedente reciente. La primera edición de la gala se realizó este año en Florida y allí el consultor argentino recibió el reconocimiento como “Consultor Político del Año”.

Cerimedo es cofundador de La Derecha Diario y tuvo participación en la estrategia digital de la campaña presidencial de Milei en 2023. Su detención en Bolivia volvió a colocar bajo la lupa sus vínculos políticos en la región.

La presencia de Milei en Washington se sumaría así a su agenda internacional y a sus reiterados viajes a Estados Unidos, país donde durante su gestión mantuvo distintos encuentros y actividades con referentes políticos y empresariales.