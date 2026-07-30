El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece la política migratoria argentina al incorporar una nueva causal de prohibición de ingreso y expulsión del país para extranjeros que agravien a la Argentina, a sus ciudadanos o a sus símbolos patrios. La medida fue presentada por el Gobierno en el marco de lo que definió como una "campaña anti Argentina".

Según informó la Oficina del Presidente, la nueva normativa establece que podrán ser rechazados en la frontera o expulsados del territorio nacional quienes promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad. También alcanzará a quienes realicen actos considerados como ultraje a los símbolos nacionales.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la decisión busca "preservar la integridad social y el orden institucional" frente a episodios recientes que el Ejecutivo considera ofensivos hacia la República Argentina y sus habitantes. En ese marco, el presidente afirmó: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

El contexto de la medida

El decreto fue anunciado luego de varias semanas de fuertes cuestionamientos internacionales hacia la Argentina, especialmente tras el Mundial 2026. El Gobierno interpretó esas críticas como parte de una campaña organizada contra el país y utilizó ese contexto para justificar el endurecimiento de las normas migratorias.

La administración nacional remarcó que la defensa de la soberanía, de los ciudadanos argentinos y de los emblemas nacionales constituye un principio "innegociable" y que cualquier manifestación que promueva el odio o la violencia contra el país podrá derivar en la aplicación de las nuevas disposiciones.

Qué establece el decreto

La nueva normativa incorpora como causal de inadmisión o expulsión a los extranjeros que:

Promuevan o inciten expresiones de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por su nacionalidad.

Realicen actos de ultraje contra los símbolos patrios.

Participen en manifestaciones que, según la interpretación de las autoridades, constituyan agravios hacia la República Argentina o sus ciudadanos.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza el endurecimiento de su política migratoria y amplía las facultades para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que encuadren en estas nuevas causales.