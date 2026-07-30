El presidente Javier Milei volverá a dirigirse al país este jueves a través de una cadena nacional para presentar uno de los proyectos económicos que el Gobierno considera centrales para su gestión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mensaje, que se emitirá a las 20 y tendrá una duración cercana a los 20 minutos, buscará explicar los principales cambios de la iniciativa y reforzar el discurso oficial contra el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria.

La exposición marcará además el inicio del recorrido legislativo de la propuesta, que deberá ser debatida y aprobada por el Congreso. Desde la Casa Rosada sostienen que la modificación pretende consolidar un nuevo esquema monetario e impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como herramienta para financiar al Tesoro.

Según trascendió, Milei aprovechará el mensaje para lanzar fuertes críticas a la dirigencia política, a la que responsabilizará por el "saqueo" del Banco Central durante décadas. En esa línea, insistirá en que la emisión monetaria fue una de las principales causas de la inflación crónica que atravesó el país y reivindicará la necesidad de limitar el accionar de la autoridad monetaria.

Qué propone la reforma

El proyecto oficial busca dejar como único objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda. Entre sus principales puntos también figura la prohibición de financiar al Estado nacional, las provincias y los municipios mediante emisión monetaria, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa también endurece los mecanismos para remover a las autoridades del organismo, al establecer que se requerirán mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. A su vez, elimina las Letras Intransferibles y restringe la posibilidad de transferir utilidades al Tesoro Nacional.

Una puesta en escena política

La cadena nacional será grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada y Milei estará acompañado por integrantes de su gabinete y referentes del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otras autoridades nacionales. La imagen buscará reforzar el respaldo político a una de las reformas económicas que el Gobierno considera más trascendentes de su mandato.

Para el oficialismo, la discusión excede los aspectos técnicos de la normativa y representa un cambio estructural en la relación entre el Estado y la autoridad monetaria. Por eso, el Ejecutivo intentará instalar el debate tanto en el Congreso como en la opinión pública a partir de la cadena nacional de este jueves.