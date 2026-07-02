El presidente de la Nación, Javier Milei Javier Milei, mantuvo este jueves una comunicación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori Keiko Fujimori, tras la confirmación oficial de su triunfo electoral.

Durante el contacto, el mandatario argentino felicitó a Fujimori por el resultado y celebró la apertura de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países, en un contexto de alineamiento político regional.

Según fuentes oficiales, en la conversación se planteó el inicio de una agenda común basada en cooperación política y económica, con énfasis en el fortalecimiento de vínculos entre Argentina y Perú.

En paralelo, en Casa Rosada analizan la posibilidad de que Milei viaje a Lima para participar de la ceremonia de asunción presidencial prevista para el próximo 28 de julio, aunque aún no existe confirmación formal de la invitación oficial.

Posible viaje a Perú y agenda internacional

El eventual viaje del mandatario se enmarca en una estrategia de consolidación de vínculos con gobiernos de la región con afinidad ideológica. En el Ejecutivo consideran que la presencia en la asunción sería un gesto diplomático de respaldo a la nueva gestión peruana.

Desde el Gobierno también se destacó que la comunicación con Fujimori se da en el marco de una serie de contactos internacionales que el Presidente viene manteniendo con líderes de la región.

El mensaje político tras el triunfo

Tras la confirmación del resultado electoral en Perú, Milei ya había expresado públicamente su saludo a la candidata a través de redes sociales, donde celebró el triunfo y destacó el rumbo político del país vecino.

Fujimori, por su parte, agradeció las felicitaciones y señaló que se abre una etapa de fortalecimiento de relaciones bilaterales con Argentina, con foco en cooperación y desarrollo económico.

El Gobierno argentino interpreta el resultado en Perú como parte de un reordenamiento político regional, con un mayor acercamiento entre administraciones de orientación liberal en América Latina.

Contexto regional

En Casa Rosada sostienen que las recientes victorias electorales en distintos países de la región consolidan un bloque político con posiciones comunes en materia económica y de seguridad, con la Argentina como uno de los ejes de articulación.

En ese marco, la posible participación de Milei en la asunción de Fujimori se suma a otras invitaciones internacionales que el Ejecutivo evalúa para las próximas semanas, con el objetivo de reforzar su agenda exterior.