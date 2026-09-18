El presidente Javier Milei volvió a referirse públicamente a Lali Espósito luego del video que Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales, en el que la senadora aparece escuchando y cantando una canción de la artista.

La respuesta de Milei surgió a partir de una conversación privada con una periodista, quien le consultó qué opinaba sobre la publicación de Bullrich. El intercambio luego fue difundido públicamente.

“¿Cuál sería el problema de que la escuche? Para mí no sería ningún problema”, respondió el mandatario ante la consulta sobre la elección de la canción de Lali por parte de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Qué dijo Milei sobre las canciones de Lali

Además de responder sobre el video de Bullrich, Milei se refirió a su propia relación reciente con la música de la cantante.

Según contó la periodista que difundió el intercambio, el Presidente afirmó: “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

Milei también cuestionó la posibilidad de trasladar las diferencias políticas al ámbito artístico y sostuvo que “politizar el arte” le parece una “tontería mayúscula”.

Después de que se conocieran sus declaraciones, el Presidente reposteó en la red social X el recorte en el que la periodista contó la conversación que había mantenido con él.

El video que publicó Bullrich

La respuesta de Milei ocurrió horas después de que Bullrich compartiera un video grabado en su despacho. En las imágenes, la senadora busca en YouTube la canción “No me importa”, de Lali Espósito, y acompaña parte de la letra.

El posteo incluyó la frase “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, tomada de la canción.

La publicación se produjo en medio de las diferencias dentro de La Libertad Avanza por las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

Bullrich había cuestionado que esos cambios no hubieran sido discutidos previamente en la mesa política del Gobierno y había expresado su sorpresa por conocerlos una vez que el proyecto llegó al Congreso.

La relación entre Milei y Lali

La elección de una canción de Lali por parte de Bullrich generó repercusiones debido a los enfrentamientos públicos que Milei y la cantante protagonizaron durante los últimos años.

En esta oportunidad, sin embargo, el Presidente sostuvo que no tendría inconvenientes en escucharla y aseguró que incluso escuchó algunas canciones después de la polémica y que le gustaron.

La respuesta se produjo mientras continúan las diferencias públicas dentro del oficialismo en torno al tratamiento de los cambios previstos para el área de discapacidad en el Presupuesto 2027.