En medio del aumento de la morosidad en los créditos bancarios, el presidente Javier Milei descartó que el Gobierno implemente medidas para asistir a las familias que no pueden afrontar sus deudas y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?".

El mandatario fue consultado sobre la situación de quienes tomaron préstamos y hoy enfrentan dificultades para pagar las cuotas. En su respuesta sostuvo que endeudarse implica una decisión personal y consideró que el Estado no debe intervenir para resolver ese tipo de situaciones.

"Obviamente quien se endeuda tiene responsabilidad. ¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No", afirmó Milei durante una entrevista para LN+.. Además, insistió en que los problemas vinculados a los créditos deben resolverse entre las entidades financieras y sus clientes, ya que se trata de "una transacción entre privados".

El Presidente también atribuyó el incremento de la morosidad a "los ataques del kirchnerismo" y sostuvo que la incertidumbre política generada por la oposición tuvo efectos sobre la economía y el sistema financiero. A su vez, aseguró que la estabilidad macroeconómica permitirá que bajen las tasas de interés y facilitará los procesos de refinanciación.

En ese sentido, explicó que el Gobierno impulsa que los bancos ofrezcan alternativas para renegociar las deudas de quienes atraviesan dificultades para cumplir con los pagos, aunque descartó cualquier tipo de asistencia económica directa por parte del Estado.

Las declaraciones se producen en un contexto de niveles récord de mora en los préstamos bancarios otorgados a familias, una situación que encendió la preocupación en el sistema financiero y reabrió el debate sobre el impacto del endeudamiento de los hogares argentinos.